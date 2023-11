Escolas de Itapemirim são contempladas com o “Prêmio Escola que Colabora”

today28 de novembro de 2023 remove_red_eye47

O município de Itapemirim foi destaque, nesta segunda-feira (27), na cerimônia de entrega do “Prêmio Escola que Colabora” (PEC), no Palácio Anchieta, em Vitória. A EEEF “GRAUNA” ficou entre as 50 escolas capixabas com os melhores indicadores educacionais no Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo (Paebes), conquistando um prêmio de R$ 70 mil reais.

Já a EMEIEF Pedro Siqueira, do Gomes, foi contemplada com o investimento de R$ 50 mil reais, que será usado em estratégias pedagógicas e em investimentos de materiais para a melhoria da educação da unidade escolar, e terá, pelo período de dois anos, a cooperação técnico-pedagógicas por meio de práticas educacionais exitosas compartilhadas pela Escola de Graúna, no intuito de multiplicar assim as suas práticas bem-sucedidas.

Itapemirim esteve representado pelo prefeito, Dr. Antônio Rocha, o secretário de Educação, Rafael Perin, e os diretores Jurandir e Maria Helena. O prêmio foi entregue pelo governador do Estado, Renato Casagrande; o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo; e o secretário de Articulação Intersetorial e com os Sistemas de Ensino (Sase), do Ministério da Educação (MEC), Maurício Holanda Maia.

Essa é a primeira vez que Itapemirim participa do “Prêmio Escola que Colabora”, e isso só foi possível após o prefeito, Antônio Rocha, realizar a adesão ao Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo (Paes).

“Esse prêmio é motivador para que sejam adotadas medidas que visem melhorar a qualidade da Educação Básica, gerando oportunidades aos nossos jovens alunos”, disse o prefeito. O prêmio entregue em 2023 é referente aos resultados do ano anterior.