“Esgoto irregular ameaça Camburi”, afirma deputado Gandini

today12 de setembro de 2025 remove_red_eye120

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia visita córrego, cobra prefeitura e denuncia despejo de esgoto irregular em Camburi

O deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, esteve nesta sexta-feira (12) no Parque Costeiro, em Jardim Camburi, para vistoriar a situação do córrego Camburi, que sofre com lançamentos de esgoto irregular.

Acompanhado de representantes da Cesan, da Vale, do Ministério Público, do vereador Bruno Malias (PSB) e de lideranças comunitárias, Gandini pediu mais fiscalização da Prefeitura de Vitória e destacou os riscos ambientais e de saúde pública que afetam diretamente a fauna local e o turismo na praia de Camburi.

“A tarefa número um é ligar todo o esgoto que tem no bairro de Jardim Camburi. A Prefeitura de Vitória precisa cumprir com o seu papel e fiscalizar. Mas, caso isso não ocorra imediatamente, estamos discutindo com a Cesan, que é captar o esgoto pelo menos no tempo seco. Atualmente, só em Vitória, há 10 mil processos disponíveis para ligação e que não foram ligados ainda. Então, se fosse feito um mutirão, seria possível tirar 10 mil contribuições, sendo que é 1 litro/dia por pessoa. É muita coisa!”, destacou.

E completou: “Em Jardim Camburi, há 30 endereços cadastrados, ligações com o nome das pessoas, que não foram feitas. Há um teste, com o uso de fumaça na drenagem, e é possível ver de onde está saindo. Ao trazer o Ministério Público, a ideia é buscar um acordo para resolver definitivamente o problema. Aqui tem mangue, caranguejo, jacaré e garça, mas, infelizmente, o esgoto está sendo lançado diretamente na natureza. Isso precisa acabar! Nós vamos atrás dessas ligações irregulares.”

O assessor técnico do Ministério Público, Eliezer Cunha, reforçou que a prioridade é identificar e eliminar todas as fontes de contaminação.

“O córrego já melhorou muito, mas as galerias ainda causam impacto. Precisamos garantir que todas as casas estejam ligadas à rede de esgoto. É preciso monitorar, eliminar os pontos irregulares e avançar com soluções conjuntas entre prefeitura, Cesan e Ministério Público.”

Representando a Cesan, o assessor Diogo Siqueira informou que a companhia vai requisitar o cadastro da rede de drenagem da prefeitura para identificar as ligações clandestinas. “Vamos monitorar vários pontos e já sabemos que a foz é o local mais crítico. A poluição está sendo causada por ligações irregulares, e precisamos resolver isso junto com o município.”

O vereador de Vitória Bruno Malias (PSB) também cobrou ação imediata: “A prefeitura precisa entrar de cabeça. Quem frequenta Camburi sente o odor vindo das bocas de lobo. Isso precisa ser combatido com fiscalização e resposta rápida ao cidadão.”

A representante da Vale, Vanessa Cogo, destacou que a poluição não tem origem na área industrial. “Zero contribuição da Vale em relação ao volume de esgoto no córrego. A origem está nos bairros vizinhos. Recebemos muitos visitantes, e não tem como não sentir o cheiro. Precisamos de uma solução definitiva.”

Para a comunidade, a situação preocupa. O líder de Jardim Camburi, Juninho Barbarioli, fez um alerta: “Esse esgoto chega ao mar, onde nossos filhos tomam banho. Estamos correndo risco de doenças.”

Gandini afirmou que a Comissão de Proteção ao Meio Ambiente seguirá acompanhando o caso e vai articular, junto aos órgãos competentes, medidas para garantir a preservação da fauna do mangue, a saúde dos moradores e a qualidade do turismo na praia de Camburi.

créditos Gleberson Nascimento