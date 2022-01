Espaço DiverCidade, em Anchieta, será aberto nesta quinta, dia 06

Nesta quinta-feira, dia 06, a partir das 18h, acontece a abertura do Espaço DiverCidade em Anchieta, construído em frente ao Centro Administrativo II. A ideia do espaço surgiu com a implantação do programa Anchieta Criativa e Empreendedora, com objetivo de fomentar a renda e gerar emprego no município. A princípio o local irá funcionar das 18h às 00h, todos os dias, com serviço de alimentação, artesanato e lazer para crianças.

Conforme a secretaria de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, os empreendedores que irão comercializar seus produtos e serviços inicialmente foram selecionados a partir de um edital de chamamento público lançado no final do ano passado. Os proprietários dos empreendimentos já se reuniram para definir regras e seguir as orientações da Vigilância Sanitária e de combate à proliferação da Covid-19.

O espaço conta com uma área de 1500m², localizada na Rodovia Edival José Petri, próximo à sede da prefeitura. De acordo com a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada, o local será destinado a realização de atividades empreendedoras e de convívio social. “Será um amplo espaço para realização de feiras da agricultura familiar, pescados, plantas ornamentais, produtos de artesanato, lanches, artigos religiosos, ferramentas e utensílios domésticos e outros que possam vir a ser aprovados pelos órgãos competentes”, disse.



O Espaço DiverCidade conta com um pórtico, calçamento, iluminação, instalações elétricas e hidráulicas. “O Programa Anchieta Criativa e Empreendedora, criado em 2017, identificou a necessidade de incentivar as feiras livres, a economia criativa, colaborativa e compartilhada, para assim também incentivar os empreendedores anchietenses, a formalização e a criação de novas empresas”, justifica a secretária.



Já todas as quartas-feiras, das 06h às 13h, acontece no local a Feira da Agricultura Familiar.