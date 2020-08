Especialista em marketing diz que Anitta na Itália foi uma jogada inteligente

today23 de agosto de 2020 remove_red_eye32

Um pedido de casamento para a atriz espanhola Ester Expósito no stories do Instagram, um convite para assistir a seu show na Itália feito ao galã do filme “365 Dias”, Michelle Morrone, e o lançamento de uma música pelo TikTok. Estes são alguns dos feitos, muito bem pensados, de Anitta. O CEO da Tubelab, empresa especializada em marketing, Fred Furtado, destaca que ela é uma diretora de marketing da própria carreira, “há vários fatos que podemos destacar, tudo é pensado, e o grande destaque dela nestes últimos tempos foi o lançamento da música no TikTok”, afirma.

Em junho, a cantora fez o lançamento da música Desce Pro Play no TikTok, aplicativo que tem feito sucesso entre jovens e adolescentes, em vez de apresentar a música em primeira mão em plataforma mais tradicionais, como Spotify. “O uso do TikTok é algo novo aqui, ela seguiu uma tendência usada por artistas no exterior, mas no Brasil ainda não havia sido usado assim”, afirma Fred Furtado. Junto da música, que tem o refrão “Pa Pa Pa”, ela lançou um desafio para fazer a coreografia. O resultado foi a música sendo repetida sem parar e milhares de usuários postando vídeos em que mostram como dançar o novo sucesso. O hit foi feito em parceria com MC Zaac e Tyga, e foi a música mais ouvida na plataforma Deezer no mês de julho. Ainda se tornou um TOP global: foi a 22ª mais ouvida do mundo.

Para Fred Furtado, o grande trunfo de qualquer artista que queira se destacar é saber usar os meios a seu favor, cada passo conta. Outro exemplo foi a recente viagem da cantora à Itália. O país europeu se tornou o segundo lugar que mais reúne seguidores da artista no mundo, atrás apenas do Brasil: foram quase 300 mil seguidores a mais desde sua viagem.

Fred Furtado considera Anitta uma mulher de marketing. “Essa música da Anitta fica na mente”, destaca o Ceo da Tubelab. Da composição dos hits às frases e vídeos postados em redes sociais, tudo é pensado para contribuir para o crescimento dela.