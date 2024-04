Espetáculo carioca ‘Frozen Fever’ se apresenta neste fim de semana, no Sônia Cabral

A Casa da Cultura Sônia Cabral recebe, neste sábado (6) e domingo (7), às 17 horas, o espetáculo “Frozen Fever”, da produtora carioca Pepeto Teatro Infantil. Voltada para toda a família, a montagem terá em cena personagens queridos da criançada, como Elsa, Anna e Olaf.

A peça é uma livre adaptação inspirada no conto de fadas “A rainha da neve”, do escritor Hans Christian Andersen, unificada com o curta-metragem “Frozen Fever”. No palco, os atores Larissa Cronemberger, Leticia Cronemberger, Vanessa Drum, Hélio Amaral, Yuri Gouvêa, Jonatan Jones e Beto Moreno conduzem o enredo, com muita interatividade, músicas e um leve toque de humor.

“O espetáculo é muito animado. Fizemos uma mistura do Frozen com o aniversário da princesa Anna, que é bem legal, com cenas muito cômicas, que vão arrancar gargalhadas do público”, declara o produtor Will Gama.

Pela primeira vez no Espírito Santo, “Frozen Fever” está em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea e já passou por várias cidades cariocas.

Sinopse

Elsa prepara uma festa surpresa para sua irmã Anna com ajuda de Kristoff e Olaf, enquanto Hans está isolado devido as suas maldades. As irmãs ainda não conseguiram esquecer tudo que aconteceu e revivem em sonho toda a jornada, desde o isolamento de Elsa até o fim do inverno causado por ela.

Neste espetáculo a história é recontada e unificada, pois as crianças não dispensariam os clássicos “Vejo uma porta abrir”, “Livre estou” e toda emoção que o Frozen Aventura Congelante representou e ainda representa. “É lindo ver a alegria das crianças, elas cantam, dançam e interagem bastante, em todos os momentos da peça. Inclusive, muitas vão até com as fantasias das personagens”, diz Will Gama.

Os ingressos para a peça custam R$ 30 (meia entrada), à venda na plataforma Sympla. A produção local é de José Celso Cavalieri.

Serviço

Peça Frozen Fever, da produtora Pepeto Teatro Infantil

Data: 06/04 (sábado) e 07/04 (domingo), às 17h

Local: Casa da Cultura Sônia Cabral, em Vitória

Ingressos: R$ 30 (meia entrada)

Vendas: Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/frozen-fever/2389848

Classificação: livre