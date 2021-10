Espírito Santo distribui 600 mil doses para vacinação antirrábica

today6 de outubro de 2021 remove_red_eye39

Manter os animais de estimação seguros e saudáveis é o desejo de todos os donos, e um passo importante nessa caminhada é ter a vacinação antirrábica em dia. No Espírito Santo, a imunização dos pets contra a raiva está ocorrendo nos municípios capixabas e terá o “Dia D” de mobilização no próximo dia 23 de outubro.

A expectativa da Secretaria da Saúde (Sesa) é que sejam vacinados, até o dia 09 de novembro, 574.147 animais, entre cães e gatos. Para a campanha deste ano, o Estado distribuiu mais 600 mil doses aos 78 municípios. Vale destacar que a vacina é encaminhada pelo Ministério da Saúde.

A Referência Técnica Estadual da Raiva, Rúbia Tabachi, destaca que a vacinação protege tanto o animal quanto o ser humano, e que toda suspeita de contaminação deve ser notificada ao município de residência.

“É importante que os animais sejam vacinados, sendo fundamental para inibir a circulação do vírus e proteger todos que estão ao redor do pet. Além disso, ressalto que caso seja identificada uma possível contaminação da raiva, o setor de vigilância de zoonoses ou epidemiológico do município deve ser notificado o mais rápido possível. Dessa forma, será possível observar o animal para que o caso seja conduzido da melhor maneira possível, beneficiando toda a população humana e animal”, disse.

Para ser vacinado, o animal deve ter no mínimo 90 dias de vida e apresentar boas condições de saúde. O Estado não registra casos de raiva humana deste 2003, e raiva anual desde 2011.

Sintomas da raiva

A raiva tem duas formas de manifestação, dependendo da variante do vírus que acomete o animal: furiosa e paralítica. Após o início dos sintomas, a doença pode durar uma média de dois a cinco dias com resultado de óbito em 100% dos casos.

Os principais sintomas são:

– Excitação

– Agressividade

– Medo

– Dificuldade de engolir

– Salivação

– Falta de coordenação dos membros

– Paralisia

– Convulsão