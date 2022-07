Espírito Santo é o estado que teve maior queda no preço médio da gasolina

today11 de julho de 2022 remove_red_eye93

De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP – o estado do Espírito Santo foi o que registrou a maior queda no preço médio da gasolina na semana de 3 a 9 julho, em relação à semana anterior.

Com o litro passando de R$ 7,31 para R$ 6,24, a redução foi de R$ 1,07.

A queda do preço é reflexo da lei que prevê a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis, que entrou em vigor no dia 23 de junho.

No Rio de Janeiro passou de R$ 7,64 para R$ 6,58, e em Goiás, o preço médio passou de R$ 7,08 para R$ 6,06, diminuindo R$ 1,02.

O estado com a menor redução no preço do combustível foi Roraima. O preço médio passou de R$ 6,98 para R$ 6,83, apresentando queda de apenas R$ 0,15. A redução do ICMS só passou a valer no estado no dia 4 de julho.

Preço médio da gasolina na última semana em cada estado

• Acre – R$ 7,01

• Alagoas – R$ 6,93

• Amapá – R$ 5,54

• Amazonas – R$ 6,95

• Bahia – R$ 7,34

• Ceará – R$ 6,83

• Distrito Federal – R$ 6,27

• Espírito Santo – R$ 6,24

• Goiás – R$ 6,06

• Maranhão – R$ 6,80

• Mato Grosso – R$ 6,42

• Mato Grosso do Sul – R$ 6,25

• Minas Gerais – R$ 6,57

• Pará – R$ 6,86

• Paraíba – R$ 6,66

• Paraná – R$ 6,21

• Pernambuco – R$ 6,88

• Piauí – R$ 7,25

• Rio de Janeiro – R$ 6,58

• Rio Grande do Norte – R$ 7,03

• Rio Grande do Sul – R$ 6,39

• Rondônia – R$ 6,57

• Roraima – R$ 6,83

• Santa Catarina – R$ 6,23

• São Paulo – R$ 6,10

• Sergipe – R$ 6,77

• Tocantins – R$ 6,96

fonte R7