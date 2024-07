Espírito Santo fecha primeiro semestre com menor número de assassinatos em 28 anos

today1 de julho de 2024 remove_red_eye15

O Espírito Santo fechou o primeiro semestre de 2024 com o melhor resultado da série histórica, em termos de homicídios, dos últimos 28 anos, quando a contagem oficial foi iniciada. Ao todo, o Estado registrou 433 assassinatos, sendo uma redução de 15,8% em relação ao ano passado.

Além disso, o último mês de junho foi o melhor entre todos os meses desde 1996, com a ocorrência de 41 assassinatos. Anteriormente, o melhor resultado mensal havia sido em junho de 2019, com 59 registros. Todas as cinco regiões apresentaram decréscimo de mortes violentas no primeiro semestre deste ano.

Na Região Metropolitana, a queda é de 8,9%, sendo, assim como no Estado, o menor número de assassinatos desde 1996. No Norte, são 25,9% a menos que o ano passado. Nas regiões Sul, Noroeste e Serrana, as quedas chegaram a 13%, 16% e 35,5%, respectivamente. O governador Renato Casagrande afirmou que não há motivos de comemoração, mas destacou o trabalho que vem sendo realizado.

“Fechamos o mês de junho com o melhor mês da série histórica, além do melhor semestre da série histórica. Temos que registrar, sem comemorar, pois ainda temos que trabalhar muito contra episódios de violência. Por isso temos o programa Estado Presente, que fortalece esse trabalho no Espírito Santo. Vamos continuar trabalhando para reduzir ainda mais”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, disse que os resultados são reflexo de um trabalho de longa data, que busca alinhar, dentro do programa Estado Presente, o combate à criminalidade em todas as frentes.

“Temos que agradecer muito e elogiar nossos policiais, que têm feito um trabalho incrível de prisão de lideranças criminosas, além de combate diário e ostensivo às organizações envolvidas no tráfico de drogas. Além disso, temos um programa que é diretamente gerido pelo governador Renato Casagrande, o Estado Presente, que foca muito na parte social do problema. A longo prazo teremos grandes resultados e um Estado muito menos violento”, destacou Ricas.

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, falou sobre o papel das ações articuladas nos resultados obtividos. “Mais uma vez o Espírito Santo alcança indicadores históricos na segurança pública. Tivemos o menor número de homicídios registrados em um mês desde janeiro de 1996. Muito mais do que números, são vidas preservadas! Isso é fruto de um trabalho articulado, conduzido pelo governador Renato Casagrande, extremamente bem executado pelas nossas forças policias, com iniciativas robustas de proteção a pessoas em vulnerabilidade social e que está, claramente, atingindo resultados importantes”, pontuou.