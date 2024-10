Espírito Santo fecha setembro com menor número de homicídios em 28 anos

O Espírito Santo terminou setembro com o menor número de homicídios da série histórica para o mês desde o ano de 1996. Ao todo, nos últimos 30 dias, foram registradas 55 mortes violentas, o que representa 20 assassinatos a menos que o mesmo período em 2023. Em relação ao ano todo de 2024, a redução já alcança a marca de 12,1%.

Todas as regiões apresentam queda nas estatísticas de crimes letais, sendo os maiores destaques para as áreas Metropolitana e Norte do Estado, com diminuição, somada, de 61 assassinatos em 2024. As regiões Sul, Noroeste e Serrana também apresentam decréscimo nos dados.

“Sempre digo que enquanto uma vida estiver sendo perdida não podemos comemorar. Só que precisamos valorizar o trabalho que vem sendo feito na segurança pública, em especial, das nossas forças de segurança. É preciso lembrar ainda os investimentos feitos ao longo dos últimos anos. Foi o menor número de casos em 28 anos para um mês de setembro, mas no ano temos uma redução de 12% em relação a 2023. Além disso, registramos queda nos homicídios em todas as regiões do Estado. Isso mostra que estamos no caminho certo”, comentou o governador Renato Casagrande.

O secretário de Estado da Economia e Planejamento e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Álvaro Duboc, registrou a importância da continuidade das ações. “O desafio da segurança pública é uma constante, por isso é fundamental termos uma política pública bem estruturada e com diretrizes claras. O Espírito Santo tem esse grande diferencial: o programa Estado Presente em Defesa da Vida, cujas ações são monitoradas de perto pelo próprio governador e que soma as intervenções policiais com as entregas no campo da proteção social, sobretudo dos grupos mais vulneráveis, como os jovens e as mulheres. Este conjunto compõe uma política de segurança que é modelo para o País e que claramente apresenta resultados reais e mais segurança para os capixabas”, pontuou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, destacou o empenho das forças policiais em dar mais segurança à população, além dos investimentos, principalmente em inteligência e tecnologia, feitos pelo Governo do Estado, para que as estatísticas continuem em queda.

“Desde 2019, o governador vem investindo forte na Segurança Pública, com a retomada do programa Estado Presente em Defesa da Vida, e o resultado disso vemos nos dados, com anos seguidos de reduções de violência e bons resultados. Não temos nada a comemorar, mas devemos deixar registrado que o Espírito Santo caminha para um patamar muito bom entre as federações. Só agradecer ao trabalho diário dos nossos policiais e todo o apoio do Governo nesse planejamento”, disse Damasceno.