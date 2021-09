Espírito Santo participa da principal feira de negócios de turismo

O potencial turístico do Espírito Santo será apresentado na 48ª edição da ABAV Expo & Collab 2021 – Expo 2021, principal feira nacional do setor, que este ano acontece entre os dias seis e oito de outubro, em Fortaleza, no Ceará, de forma híbrida. A Setur terá um estande na feira onde representantes dos municípios e do setor produtivo regulares no Cadastur poderão apresentar seu destino e serviços.

A Feira ABAV é o maior evento de turismo da América Latina e reúne agentes de viagem e as operadoras de turismo, profissionais responsáveis pela formatação dos produtos turísticos. “A Setur mais uma vez estará presente disponibilizando espaço promocional para os municípios e empresários capixabas estarem neste evento, importante vitrine de nossos atrativos e serviços”, destaca a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

A secretária afirma ainda que, buscando colaborar com a participação das empresas do setor, foi viabilizado com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o programa Missão Empresarial que custeia passagens aéreas e hospedagem para micro e pequenas empresas da cadeia produtiva do turismo. “Esta é uma vitrine para nosso Estado e esta união de forças é importante para que possamos promover o Espírito Santo para o mercado especializado e trazer, cada vez mais turistas para nosso Estado”.

Como o evento é híbrido, o Espírito Santo terá o estande na feira presencial em Fortaleza e o estande virtual onde estarão disponíveis vídeos, e-books e material promocional produzido pela Setur e encaminhados pelas prefeituras, além de acesso a toda a programação que reúne capacitações, networking e muitos negócios por meio das dinâmicas inovadoras que um evento on-line viabiliza.

foto Praia do Morro, Guarapari/ES