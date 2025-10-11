Espírito Santo recebe ampolas do antídoto contra metanol

O Espírito Santo recebeu, nesta sexta-feira (10), as 28 ampolas do medicamento Fomepizol, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. O medicamento visa reforçar o estoque estratégico do Sistema Único de Saúde (SUS), destinado ao tratamento de intoxicações por metanol, associadas ao consumo de bebidas adulteradas, e será utilizado em casos confirmados por meio de exames laboratoriais.

O Fomepizol é mais uma alternativa ao tratamento já realizado por meio do etanol farmacêutico. Com alta eficácia e segurança, o medicamento impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica.

As ampolas serão destinadas ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Espírito Santo (CIATox/ES) e, posteriormente, distribuídas aos serviços de urgência e emergência no Estado, de forma estratégica, alcançando todas as regiões de saúde, como definido em Nota Técnica Conjunta Nº 10/2025, da Secretaria da Saúde (Sesa).

“Essas unidades de urgência e emergência foram selecionadas para que sejam pontos focais para a sua região de saúde. Lembrando que o Fomepizol será usado apenas sob acompanhamento médico, seguindo a norma técnica do Ministério da Saúde”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Foram selecionadas como pontos estratégicos os hospitais estaduais Dr. Jayme Santos Neves, na Serra; Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus; Hospital e Maternidade Silvio Avidos, em Colatina; Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco; o Hospital Estadual São José do Calçado; e o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o CIATox-ES também terá um estoque de emergência para envio aos serviços de saúde quando necessário.

Ainda, conforme a Nota Técnica Nº 10/2025, o remanejamento do estoque pode ser necessário para atendimento a algum serviço de saúde que ainda não tem estoque do Fomepizol, incluindo a rede privada de saúde.

As 28 ampolas do Fomepizol recebidas pelo Espírito Santo fazem parte da primeira remessa de envio do Ministério da Saúde, da compra realizada junto à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), de um lote com 2,5 mil unidades do antídoto. A distribuição aos estados que registraram casos suspeitos de intoxicação por metanol teve início na quinta-feira (09).

Enfrentamento ao metanol no Espírito Santo

No Espírito Santo, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-ES) é responsável pela gestão dos antídotos contra o metanol, sejam os enviados pelo Ministério da Saúde ou aqueles de aquisição própria.

Em virtude do surto de intoxicação por metanol em São Paulo e cujos casos suspeitos já foram identificados e notificados em outros estados brasileiros, a Secretaria da Saúde não descarta a possível intoxicação em território capixaba. Diante disso, realiza o trabalho de monitoramento dos casos suspeitos e ações de enfrentamento. Até quinta-feira (09), o Estado somava 15 casos suspeitos notificados e 14 descartados, com um caso em monitoramento, do município da Serra.

Na última semana, a Sesa deu início à compra emergencial de 4,8 mil ampolas do álcool absoluto estéril, popularmente conhecido por “etanol farmacêutico”, também utilizado como antídoto aos casos de intoxicação por metanol. Essas ampolas se somarão aos antídotos enviados pelo Ministério da Saúde, ao estoque já existente no CIATox-ES e a outro processo de compra da Sesa, por pregão, já em andamento.

Ainda por meio do CIATox-ES e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), a Sesa mantém contato direto junto aos serviços de saúde para a atualização das normativas do Ministério da Saúde, assim como dúvidas para o manejo dos casos. Além disso, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde realiza reuniões junto às vigilâncias municipais para orientações.

CIATox-ES

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-ES) é o centro de referência estadual para informação e orientação em casos de intoxicações e exposições a substâncias tóxicas. Ele conta com uma equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, enfermeiros e farmacêutico, além de estagiários acadêmicos das áreas de medicina, enfermagem e farmácia.

O serviço público funciona por teleconsultoria, em regime de plantão ininterrupto (24 horas), com ligação gratuita para o número 0800 283 9904, e pode ser acessado via telefone e está disponível para profissionais de saúde e a população em geral.