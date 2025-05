Espírito Santo receberá maior evento de Beach Soccer do mundo

Mundial de clubes Sub-20 contará com presença de times como Barcelona e Real Madrid e está confirmado para acontecer de 7 a 21 de setembro de 2025

O Espírito Santo será palco do mundial de clubes Sub-20 de Beach Soccer com a presença de times da elite do futebol mundial como Barcelona e Real Madrid, entre os dias 7 a 21 de setembro de 2025.

O evento esportivo da Beach Soccer Worldwide (BSWW) é uma parceria da FIFA e Brand Sport Marketing, que estarão juntas na organização e realização do maior evento de futebol de areia já visto no Brasil.

Segundo Wander Gadita, da Brand Sport, há conversas em andamento com a Prefeitura de Vitória sobre a possibilidade do evento acontecer na capital capixaba, nas areias da Praia de Camburi. Aliás, a Arena do evento já foi aprovada pela Comissão da Beach Soccer Worldwide.

“Mais um grande evento esportivo está chegando para agitar as praias capixabas”, avisa Gadita.