Espírito Santo totaliza 1.453 casos confirmados de Covid-19

24 de abril de 2020

O Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) divulgou o boletim edição 38, nesta quinta-feira (23), com dados específicos da evolução da Covid-19. O Espírito Santo totaliza 1.453 casos confirmados de COVID-19, sendo 172 deles na faixa etária acima de 60 anos.

Vila Velha (381), Serra (333) e Vitória (312) concentram 71,6% dos casos. Do total de casos confirmados, 55,1% são do sexo feminino e 44,9% do sexo masculino. Também foram contabilizados 306 (21,0%) profissionais de saúde infectados no Espírito Santo. Foram confirmados 43 óbitos por Covid-19 até o momento no estado, sendo 27 deles na faixa etária acima de 60 anos. Dentre as comorbidades relacionadas aos óbitos, as mais preponderantes foram as cardiovasculares (19), seguidas pelas pulmonares (9) e pela diabetes (4).

No Brasil são 49.582 casos confirmados e 3.314 mortes registradas. O maior número de casos confirmados no país concentra-se na Região Sudeste (25.673), com 16.740 em São Paulo e 6.172 no Rio de Janeiro. A maior incidência de Covid-19foi registrada no Amazonas, com 69,68 casos confirmados por 100 mil habitantes.

No mundo já são 2.682.225 casos confirmados com Covid-19 e 187.330 óbitos até o momento.

Com o Painel de Acompanhamento do Covid-19, é possível ter informações com visualizações dinâmicas sobre os casos no Espírito Santo, no Brasil e no mundo.

Acesse aqui: https://bit.ly/Painel_COVID19ES