Esquenta Guarapa: atrações musicais gratuitas e Festival de Botecos com pratos a partir de R$ 10

today19 de fevereiro de 2025 remove_red_eye44

Guarapari já entrou no clima de Carnaval com um dos eventos mais esperados da temporada: o Esquenta Guarapa, que acontecerá de 20 a 23 de fevereiro na Orla do Canal. Organizado pelo Instituto Panela de Barro, com o apoio da Prefeitura Municipal de Guarapari, SEBRAE, ADERES e Governo do Estado do Espírito Santo, o festival promete ser a grande atração da cidade, reunindo gastronomia de boteco, música ao vivo e cervejas artesanais, com entrada gratuita para todos.

Durante quatro dias de festa, a cidade será palco de uma programação imperdível, com mais de 10 atrações musicais que vão desde samba, axé e MPB, até as tradicionais marchinhas de Carnaval, garantindo diversão para toda a família. Não é apenas a música que vai encantar o público, mas também a gastronomia, com pratos irresistíveis preparados por renomados estabelecimentos da cidade e empreendedores locais.

O Festival de Botecos reunirá os melhores sabores da culinária de boteco e pratos típicos, ideais para acompanhar a cerveja artesanal, que terá um espaço dedicado para quem deseja degustar rótulos especiais e valorizar a produção local.

Além de ser uma grande celebração para os moradores e turistas, o Esquenta Guarapa abre portas para os pequenos empreendedores. Com o apoio do edital da ADERES, produtores da agricultura familiar, agroindústria e artesanato local terão a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, gerando novas oportunidades de negócios e impulsionando a economia regional.

“Este evento não é apenas uma festa, mas uma oportunidade para dar visibilidade aos empreendedores locais e atrair turistas durante a temporada de Carnaval”, afirma o secretário municipal de Cultura de Guarapari, Peterson de Castro.

Gastronomia

Casa Marracini

Massa à bolonhesa – R$ 30,00

Baguete recheada King House

Com picanha, contra filé, alcatra, coração, frango ou linguiça, recheada com vinagrete, rúcula, cebola roxa, queijo gratinado e molho especial da casa – R$ 30,00

Petiscos Restaurante Bar do Ademir

Entre eles, torresmo e carne de porco na lata – R$ 20,00

Hambúrguer M Conveniências

Burger com dois bifes de 80 gramas de smash, queijo cheddar, alface, tomate, cebola e molho Manhattan especial da casa – R$ 36,90

Petiscos Chef Mariana Miranda

Bolinho de pernil na cerveja preta – R$ 29,00

Espetinhos Churrasquinho do Presidente

Do tradicional aos frutos do mar, como peixe, camarão e polvo – a partir de R$ 10,00

Sr. Porco Linguiçaria Artesanal

Linguiças Artesanais 100% pernil, sem conservantes e corantes; da tradicional a recheada com queijo coalho, pimenta biquinho, alho poró ou jiló – R$ 39,00

Serviço

Data: 20 a 23 de fevereiro

Local: Orla do Canal, ao lado do Perim Supermercado – Guarapari

Entrada gratuita

Atrações musicais: samba, axé, MPB, marchinhas de Carnaval

Festival de Botecos: gastronomia de boteco e sabores típicos

Cervejas Artesanais: rótulos especiais e produção local