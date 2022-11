Estacionamento Rotativo terá tarifa reajustada em Vitória nesta segunda (07)

Após três anos e meio sem mudança de valor, a tarifa do estacionamento rotativo será reajustada, a partir desta segunda-feira (7). O último reajuste ocorreu em maio de 2019. Em Vitória, o serviço funciona desde novembro de 2014 e prevê reajustes anuais.

Os efeitos negativos provocados pela Covid-19 nas áreas sociais e econômicas contribuíram para que os valores se mantivessem fixos e, na atual gestão, ainda não houve aumento da tarifa, que mantém a mesma há 42 meses.

Investimento

O reajuste é uma previsão contratual para o funcionamento do sistema. Os recursos provenientes do rotativo, 32,78% da arrecadação, são utilizados em melhorias no trânsito, como, por exemplo, na sinalização viária (pintura das faixas de pedestre), manutenções nos semáforos e instalação de câmeras de videomonitoramento (120 atualmente).

Do montante repassado ao município, parte é revertida para o Fundo Municipal de Segurança com o objetivo de adquirir viaturas e equipamentos para a Guarda Municipal de Trânsito.

Valores

A tarifa por meia hora custará, a partir de segunda (7), R$ 1,50; para uma hora, passa a R$ 2,25. Para duas horas será de R$ 3 e, até três horas, muda para R$ 4,50.

Após o tempo mínimo de 30 minutos, a cobrança é fracionada a cada 15 minutos, até atingir o tempo máximo de três horas. Ao alcançar o tempo de permanência de três horas, caso necessário, o motorista deve procurar outra vaga para estacionar e solicitar novo tempo de permanência, repetindo o procedimento de pagamento.

