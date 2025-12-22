Estádio Kleber Andrade tem sala sensorial para acolher autistas

Projeto de Gandini tramita junto ao de Iriny Lopes e prevê salas sensoriais em arenas esportivas, mas governador se antecipou e já adotou a iniciativa

O Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, passou a contar com uma sala sensorial destinada a acolher autistas, crianças neurodivergentes e suas famílias, garantindo mais conforto e segurança durante jogos e eventos. O espaço foi projetado para reduzir estímulos visuais e sonoros, permitindo que pessoas com hipersensibilidade sensorial aproveitem o ambiente esportivo com tranquilidade.

A iniciativa está alinhada ao Projeto de Lei (PL) 421/2023, do deputado estadual Fabrício Gandini, que propõe a criação de salas sensoriais em estádios e arenas esportivas do Espírito Santo. O parlamentar destacou que a ideia foi levada à frente pelo Poder Executivo, antes mesmo do término da sua tramitação na Assembleia. O PL segue apensado (juntado) ao 153/2023, da deputada Iriny Lopes, por tratar do mesmo tema.

A proposta estabelece que arenas com capacidade mínima de 15 mil pessoas devem oferecer salas sensoriais com limite de até 50 usuários, garantindo o acompanhamento familiar. A reserva de vagas deve corresponder a, no mínimo, 0,5% do total destinado a pessoas com deficiência. O espaço deve contar com isolamento acústico por meio de vidros especiais e disponibilizar fones abafadores para usuários com extrema sensibilidade auditiva.

O espaço conta, além do isolamento acústico, com banheiro integrado, ar-condicionado e brinquedos para crianças. O objetivo é proporcionar um ambiente seguro para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), dislexia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Síndrome de Down, entre outros, durante eventos no estádio.

Segundo Gandini, a medida busca assegurar acessibilidade real para autistas e outras pessoas com hipersensibilidade sensorial.

“Em jogos de futebol, por exemplo, nos momentos em que uma equipe faz um gol, os sons ficam mais intensos devido aos gritos e maior agitação da torcida, e as pessoas com hipersensibilidade sensorial se assustam e têm a necessidade de se locomover até um lugar mais calmo. Por isso, é importante que os estádios e arenas esportivas criem um ambiente controlado, mais silencioso e com número menor de pessoas”, afirmou.

A implantação da Sala Sensorial no Kleber Andrade representa um avanço para a inclusão de autistas e reforça a importância de políticas públicas que garantam acesso pleno e digno ao esporte e às atividades culturais.