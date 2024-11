Estado amplia atendimento especializado para autistas no Espírito Santo

Pessoas com autismo contam, desde 21 de outubro, com o novo Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (CETEA) do Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV). O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SESA), é de R$ 600 mil mensais – são 8 mil consultas que englobam 80 consultas/mês para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O espaço lúdico de 624 m², comporta 30 consultórios individuais e dois para atendimento em grupo, além de uma recepção ampla e adaptada. Serão realizados no local cerca de 12 mil atendimentos por mês. O serviço é voltado para crianças, adolescentes e adultos.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, explica que nos últimos anos com o aumento do número de casos diagnosticados de autismo no Brasil, incluindo o Espírito Santo, o Governo do Estado vem trabalhando para oferecer serviços especializados, a fim de garantir um melhor desenvolvimento e bem-estar para as pessoas com TEA.

“Esse investimento, além de destacar a necessidade de compreensão e aceitação por parte da sociedade quanto ao TEA, mostra a urgência de investimentos com o objetivo de oferecer cada vez mais esse suporte e recursos adequados para crianças, adolescentes e adultos com autismo, assim como suas famílias”, frisa Duarte.

O presidente da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), instituição mantenedora do HEVV, pastor Rodrigo André Seidel, destaca a importância da entrega do CETEA. “Agradeço a toda a equipe que se empenhou para que esse projeto virasse uma realidade. Temos certeza de que aqui os pacientes receberão um atendimento seguro e de muita qualidade”.

“Aqui já está sendo oferecido um trabalho diferenciado para toda a família! Temos uma equipe competente e que vai atuar com um plano terapêutico individualizado para cada paciente com a proposta de diminuir as limitações e aumentar a inclusão social das pessoas com TEA”, ressalta a diretora do Hospital Evangélico de Vila Velha, Melina Ferrari.

No CETEA os pacientes têm acesso a terapias ocupacionais, arteterapia, musicoterapia, sessões com fonoaudiólogos e fisioterapeutas, além de receberem o atendimento de psicólogos e psicopedagogos. As famílias também podem fazer acompanhamento com assistentes sociais e participar de grupos terapêuticos. Todo o espaço foi reformado e ampliado para proporcionar acolhimento, conforto e comodidade para quem está recebendo o atendimento.

Como as pessoas podem ter acesso ao CETEA

O serviço é direcionado aos pacientes do SUS encaminhados pela Secretaria da Saúde (Sesa).

Para ter acesso ao serviço, é necessário seguir o seguinte fluxo: ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS). Lá, a família será encaminhada para atendimento em um dos hospitais estaduais do SUS para atendimento com um neurologista/psiquiatra.

Após a confirmação do diagnóstico e indicação das terapias pelo especialista, o paciente será encaminhado via regulação de vagas da Secretaria da Saúde (Sesa) para que possa receber o atendimento no CETEA.

Localização e funcionamento do CETEA

O Cetea fica localizado na Rua Raposo Tavares, no bairro Alecrim, em Vila Velha. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.