Estado anuncia retomada das obras de escola em Conceição da Barra

today8 de novembro de 2023 remove_red_eye51

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou nesta quarta-feira (08), a retomada das obras de reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Carlos Castro, em Conceição da Barra. Ainda no município, foram inauguradas uma escola de Tempo Integral, a reforma da Praça Odir Pereira Gomes e as obras de calçamento do bairro Bela Vista. Foi também assinada a ordem de fornecimento de aparelhos de ultrassom e de raio X digital.

“O Governo do Estado está presente nos municípios, prova disso são os muitos pedidos que recebemos, pois sabemos que é onde vivem as pessoas. Não fazemos tudo o que pedem, mas sim tudo que conseguimos fazer. Hoje temos a satisfação de realizar essas entregas aqui em Conceição da Barra, além de trazer novos investimentos. Além disso, temos importantes serviços, como o mutirão de cirurgias de catarata que atende a toda região. Enquanto for governador, vamos seguir investindo em nossos municípios”, disse Casagrande.

Durante a solenidade, com a presença do prefeito Walyson Vasconcelos (Mateusinho), foi inaugurada a Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (EMEFTI) Maria Carelli Lomonte. O Estado repassou R$ 1,17 milhão ao Município por meio do Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Proeti). O recurso custeou a construção de salas, aquisição de mobiliários e equipamentos, além de acervo para biblioteca e despesas de custeio.

Ainda na Educação, o governador anunciou a retomada da reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) José Carlos Castro. Com investimento de quase R$ 9 milhões, a unidade escolar vai dobrar de tamanho, passando dos atuais 1.334,76 metros quadrados para 3.326,30 metros quadrados de área construída. Serão executadas melhorias na acessibilidade da edificação, implantação de sistema de combate a incêndio e instalação de equipamento de ar-condicionado em todas as salas de aula e ambientes administrativos.

A escola passará a contar com 12 salas de aula, dois laboratórios de informática, biblioteca e auditório. Serão construídos ainda laboratórios de Física e Matemática, laboratórios de Ciências, cozinha, pátio coberto, área administrativa e sala multiuso. O espaço esportivo também será todo reformado. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Investir na educação dos nossos jovens é fundamental para garantir o futuro do País. Com as intervenções que vamos fazer, a escola terá um ambiente mais moderno, climatizado e confortável, tornando o ensino mais eficiente e garantindo mais conforto e segurança tanto para os alunos quanto para os profissionais que trabalham na escola”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Casagrande também assinou a ordem de fornecimento de um aparelho de radiologia e dois aparelhos de ultrassonografia para o Hospital Municipal de Conceição da Barra (HMCB). Os equipamentos serão utilizados na prestação de serviços de imagem para gestantes e população em geral atendidas pelo hospital. O fornecimento dos aparelhos foi feito por meio de crédito suplementar proveniente do orçamento da Secretaria da Casa Civil (SCV), no valor total de R$ 707 mil.

foto Hélio Filho/Secom