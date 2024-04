Estado autoriza obras de infraestrutura e nova unidade de saúde em Cariacica

today14 de abril de 2024 remove_red_eye59

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou neste sábado (13), o início das obras de urbanização, paisagismo, drenagem e pavimentação de diversas ruas, além da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Retiro Saudoso, no município de Cariacica. O investimento total é de R$ 26,6 milhões em recursos estaduais. A solenidade teve a presença do prefeito Euclério Sampaio e outras autoridades.

“Esse é mais um investimento importante para o município de Cariacica. Temos uma parceria produtiva com a prefeitura e o apoio fundamental da Assembleia Legislativa, além da boa relação com todos os vereadores da cidade. Só é possível fazer tantos investimentos com um estado organizado. No ano passado, crescemos mais do que o dobro do País e o menor índice de desemprego da história. Não só em Cariacica, o Governo do Estado está presente em todos os municípios e em todas as comunidades”, afirmou o governador.

“Não só em Cariacica, o Governo do Estado está presente em todos os municípios e em todas as comunidades”, afirmou o governador.

Durante a solenidade, o governador assinou a Ordem de Serviço para a drenagem e pavimentação de ruas com investimento de R$ 24,5 milhões.

“O Governo do Estado está fazendo várias entregas importantes para a população de Cariacica. A pavimentação dessas ruas era um sonho antigo. Com o convênio entre o Governo do Estado e o município, pudemos mudar esse ambiente. Qualificando esse local, dando vida, embelezando e tirando a poeira da vida das pessoas”, pontuou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Na área da Saúde, o Governo do Estado autorizou o início da construção da UBS de Retiro Saudoso, com investimento de R$ 2,15 milhões. A nova unidade deve comportar uma equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF). O recurso será transferido Fundo a Fundo e a obra será executada pelo Município.

A construção da unidade faz parte do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), lançado em dezembro de 2021, do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa). O objetivo é impulsionar a qualificação dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) no Espírito Santo a partir da instituição de políticas e programas para o contínuo desenvolvimento de uma rede de atenção primária mais acessível, acolhedora e resolutiva.

O Plano SUS APS +10 define diretrizes, metas e estratégias que permitirão facilitar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde, o fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o apoio à gestão municipal e a estruturação física dos serviços da APS. Um dos componentes do Plano é o de infraestrutura, que tem como objetivo ampliar e adequar a rede de estrutura física das UBS.

“Queremos garantir que a unidade que anunciamos hoje atenda às necessidades de saúde da população desse território. Estamos apoiando os municípios a estruturarem sua rede com excelente padrão de qualidade, promovendo, assim, condições adequadas ao trabalho em saúde, à formação em serviço, à humanização do cuidado em saúde da população e à ampliação do acesso e do escopo de práticas desenvolvidas na Atenção Primária”, explicou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; a deputada estadual Janete de Sá; a secretária de Estado das Mulheres, Jacqueline Moraes; o diretor presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), Marcos Bruno; além de vereadores e lideranças comunitárias.