Estado avança obras do viaduto de Carapina e entrega novos ônibus do Transcol

today15 de abril de 2023 remove_red_eye27

O Governo do Estado iniciou, neste sábado (15), a concretagem das vigas do novo viaduto de Carapina. Essa é a etapa final das obras de implantação do Complexo Viário de Carapina, no município da Serra. O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve no canteiro de obras para acompanhar o início dessa fase das obras. A previsão é que o Complexo Viário de Carapina seja concluído até o fim do mês de junho.

As obras incluem ainda a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras, recuperação de pavimento, implantação de ciclovia, drenagem, urbanização, paisagismo, iluminação e construção de área de lazer e convivência. A primeira etapa, trecho Vitória, foi concluída em junho de 2022. Atualmente, são diversas frentes de trabalho no trecho da Serra.

O objetivo da obra é qualificar a mobilidade urbana, contribuindo com o tráfego na via e também estimulando o transporte coletivo e meios alternativos, como o uso de bicicletas. O investimento do Governo do Estado é de R$ 76 milhões.

“Estamos iniciando a fase final das obras do Complexo Viário de Carapina. O viaduto contará com 40% a mais de ferragem do que o previsto, trazendo mais segurança para quem passará por aqui. Essa obra vai revolucionar a mobilidade dessa parte tão importante da Região Metropolitana. Sabemos que, por conta do afunilamento das vias para a concretagem do viaduto, o trânsito está um pouco mais complicado, mas são obras necessárias que, depois de prontas, trarão muito mais agilidade no trânsito”, afirmou o governador.

Durante a agenda, Renato Casagrande fez a entrega de 15 novos micro-ônibus com ar condicionado que serão utilizados no Sistema Transcol. Os veículos serão alocados em oito linhas com circulação nos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória, inclusive uma linha que atenderá o Sistema Aquaviário.

“É muito bom realizar essas entregas para os capixabas. São veículos novos com ar condicionado e com rede wi-fi para a gente fazer um atendimento de qualidade à população capixaba. Os micro-ônibus atendem as regiões mais íngremes e com ruas mais estreitas, além da linha que atenderá a estação do Aquaviário de Porto de Santana, em Cariacica”, comentou o governador.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, os investimentos em infraestrutura e na mobilidade são estratégicos para melhorar o trânsito da Região Metropolitana e o atendimento à população.

“Nos últimos quatro anos trabalhamos de forma integrada: com obras de infraestrutura e melhorias no transporte público. O Transcol recebeu 600 novos veículos com ar-condicionado e wi-fi, além de um novo sistema de gestão e de cobrança. Estamos entregando grandes obras, como o Complexo Viário de Carapina, a Ciclovia da Vida, ampliação da Terceira Ponte e o Aquaviário. Esse trabalho visa a reduzir o tempo de viagem, qualificando o transporte coletivo”, pontuou Damasceno.