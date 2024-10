Estado e Marcopolo apresentam primeiro ônibus elétrico produzido no Espírito Santo

Com apoio dos incentivos estaduais, multinacional expande fábrica, investe na produção de ônibus elétricos e gera novas oportunidades de empregos

Ao comemorar 10 anos de atividades no Espírito Santo, a fábrica da Marcopolo em São Mateus, entregou o primeiro ônibus elétrico produzido na unidade. Nesta quinta-feira (17), para apresentar a novidade, a diretoria da empresa recebeu o vice-governador e secretário de Desenvolvimento do Estado, Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Fazenda, Benício Costa; e diretores do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).

O modelo Attivi Integral é o primeiro ônibus 100% elétrico produzido (chassi e carroceria) pela companhia em território capixaba, a nova linha contou com um investimento de R$ 50 milhões para produção. O ônibus tem capacidade para 80 passageiros e autonomia de até 280 quilômetros, com um tempo de carga de até 4 horas.

A expansão da planta conta com apoio do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES). O projeto prevê aumento na produção diária de veículos, passando de 16 para até 26 unidades, a contratação de mais profissionais, com uma previsão de crescimento de até 20% no quadro de funcionários da unidade.

Além de apresentar o modelo Attivi Integral, a fábrica de São Mateus se prepara para realizar sua primeira exportação de 50 ônibus urbanos para Angola, e algumas unidades também para a Costa Rica.

“A ampliação da Marcopolo em São Mateus é um exemplo claro de como o Governo do Estado está comprometido em criar um ambiente favorável para o crescimento industrial. Por meio de incentivos, conseguimos atrair novos investimentos, gerar empregos e fortalecer a economia local, ao mesmo tempo em que colocamos o Espírito Santo no mapa da inovação em mobilidade elétrica. Esse projeto não só beneficia a população de São Mateus, mas todo o Estado. Com mais postos de trabalho e a exportação de veículos para o exterior, mostramos que o Espírito Santo está pronto para competir globalmente, com uma indústria moderna e sustentável”, afirmou o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço.

O CFO da Marcopolo, Pablo Motta, reforçou a importância do apoio do Governo do Estado para o projeto, e destacou a relevância estratégica desse investimento para a empresa e para a região. “Nosso objetivo é acompanhar os avanços da mobilidade com as melhores soluções para o transporte, e os investimentos em São Mateus são um exemplo desse trabalho. A fábrica está em uma localização estratégica, que nos permite atender empresas de todo o país e companhias internacionais, por isso apostamos na ampliação da capacidade técnica e produtiva da companhia na região”, pontuou Motta.

O Programa Invest-ES, coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), tem como objetivo atrair novos investimentos e promover o desenvolvimento econômico do Espírito Santo, estimulando a criação de novos empregos e o fortalecimento da indústria no Estado. A Marcopolo é uma das empresas beneficiárias do programa, e conta com mais de 2 mil colaboradores em território capixaba.

fotos Leonardo Tononi/GovernoES