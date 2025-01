Estado entrega novo Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado no HRAS

O Governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira, o novo Centro Cirúrgico e a Central de Material Esterilizado do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus. A unidade é referência em saúde para os 29 municípios da região Central-Norte do Espírito Santo, que abrangem uma população de aproximadamente 687 mil habitantes.

O investimento, no valor de R$ 16,19 milhões, garantiu a construção de cinco modernas salas de cirurgia em uma área anexa ao prédio existente, além de uma estrutura completa para o processamento de materiais hospitalares.

O governador Renato Casagrande comentou sobre os investimentos do Governo do Estado em São Mateus. “Uma alegria poder entregar a ponte de Pedra D’água, uma ponte importante. Também conseguimos ampliar as faixas dando maior fluidez ao trânsito Guriri, que aumenta muito na época de verão. A duplicação efetiva já está contratada para iniciar depois do Carnaval. Além das obras de mobilidade, nós hoje também viemos para inaugurar o Centro Cirúrgico do Hospital Roberto Silvares, com cinco novas salas cirúrgicas à disposição da população da região norte, enquanto não fica pronto o Complexo Hospitalar do Norte, que está indo muito bem”, afirmou.

Durante a solenidade, o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou a relevância do investimento como um marco na oferta de saúde pública de qualidade.

“A inauguração deste novo Centro Cirúrgico é mais do que a entrega de uma obra; é a reafirmação do compromisso do Governo do Estado em transformar vidas. Equipamos o hospital com tecnologia de ponta e modernas instalações para ampliar nossa capacidade de atendimento, reduzir filas e proporcionar maior segurança aos pacientes do SUS. Essa conquista é fruto do empenho de uma equipe dedicada, que trabalha diariamente para levar a saúde pública a novos patamares de excelência”, afirmou Hoffmann.

O novo Centro Cirúrgico do HRAS conta com cinco salas de cirurgia totalmente equipadas para procedimentos de alta complexidade, garantindo maior eficiência e agilidade no atendimento aos pacientes. Já a Central de Material Esterilizado foi projetada com áreas específicas para recepção, descontaminação e separação de materiais, além de setores para preparo, esterilização e desinfecção química. A estrutura inclui ainda espaço para armazenamento e distribuição de materiais esterilizados, além de área administrativa, assegurando um fluxo otimizado e seguro para o hospital.

O secretário Tyago Hoffmann enfatizou que a entrega dessa obra faz parte de uma estratégia ampla de investimentos em saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população capixaba. “Estamos investindo em infraestrutura, capacitação e inovação. Este é apenas mais um passo em direção a um sistema de saúde pública cada vez mais eficiente e humanizado, que coloca a vida das pessoas em primeiro lugar”, concluiu.

A inauguração reafirma o compromisso do Governo do Estado em proporcionar uma saúde pública de excelência, assegurando que os recursos destinados à saúde gerem impacto direto na vida da população capixaba.