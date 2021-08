Estado investe na reforma de praça na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica

Os moradores de Cariacica vão poder desfrutar de um espaço de convivência totalmente remodelado: a praça José Maria, na Avenida Expedito Garcia, no bairro de Campo Grande, será reformada e receberá novo piso, paisagismo e equipamentos de lazer. Na manhã desta sexta-feira (20), o governador do Estado, Renato Casagrande, assinou a Ordem de Serviço para o início das obras, com valor estimado de R$ 2.481.162,71. A obra beneficia cerca de 17 mil moradores, além dos visitantes.

“A Avenida Expedito Garcia é o maior shopping a céu aberto do Estado. O momento em que governamos é diferente de todos os outros. Por conta da pandemia, tivemos que adotar algumas medidas duras, como a limitação da abertura do comércio. Nenhum governante gostaria de tomar medidas antipáticas, mas foram necessárias para enfrentar o vírus e salvar vidas. Queremos sempre que o comércio venda muito, gere emprego e renda aos capixabas, para que esses ganhos sejam revertidos em investimentos à população”, pontuou o governador.

As melhorias na Praça Pública da Avenida Expedito Garcia incluem a implantação de iluminação externa, chafariz, playground, academia com sete equipamentos, 959,40 metros de meio fio, 1.476,50 metros de piso de alta resistência – granilite, 920 metros de piso cerâmico estruturado, 381,40 metros de ladrilho hidráulico, 150 metros de piso em madeira, com pintura em verniz, 4.349,10 metros de recapeamento asfáltico, 221 metros de sinalização horizontal, 359 unidades de tachão refletivo e 175,80 metros de revestimento em granito.

O governador Casagrande prosseguiu falando sobre a importância dessa obra para os munícipes e visitantes de Cariacica. “Mesmo diante dessa terrível pandemia que ainda persiste, estamos realizando os maiores investimentos da história do Espírito Santo, como este e muitos outros em Cariacica e por todo o Estado. Como governante, temos que realizar ações que mudam a vida das pessoas. Uma obra como essa, melhora esse shopping a céu aberto e a vida de quem trabalha, empreende, vive aqui ou utiliza os serviços dessa região”, destacou.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, reforçou que os investimentos do Governo em infraestrutura não pararam, mesmo diante da pandemia. “Os moradores de Cariacica necessitam de um espaço de convivência como esse que será edificado. A obra também irá melhorar o ambiente físico do bairro e será um espaço remodelado para receber os cidadãos. Muitas famílias vieram do interior e se instalaram ao redor da Avenida Expedito Garcia. Hoje poder colaborar na revitalização, dando ao comércio de Cariacica um pouco mais de apoio, é uma alegria para nós”, completou.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, também esteve presente na solenidade. “Ouvi os setores da sociedade antes de fazer o projeto dessa praça. Temos que entregar obras que sejam funcionais para quem vai utilizá-las no dia a dia. Essa obra inicia a nova Expedito Garcia. Estamos construindo uma nova Cariacica. Meu agradecimento ao governador, pois sem ele não estaríamos construindo essa nova cidade”, declarou.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz; o deputado estadual Marcelo Santos; além de secretários municipais, vereadores e lideranças locais.