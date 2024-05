SUSPEITA DE OMISSÃO DE SOCORRO | Paciente morre sem ser atendida em hospital, vídeo

A servidora, Gessica Dettmann Bello, de 32 anos, morreu nesta quarta-feira, 08, em Ecoporanga, noroeste do Estado, após uma suspeita de omissão de socorro por parte do médico Dr. João Roberto Dal’Col, que estava de plantão no Hospital Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural de Ecoporanga – FUMATRE.

A corretora de empréstimos consignados, Wanessa Dettmann Bello, irmã da servidora, gravou toda a ação, que viralizou nas redes sociais e comoveu toda a cidade.

Enquanto discutia com o médico e filmava, Wanessa escuta um barulho e vai até onde Gessica estava e a vê caída no chão. Nesse momento Wanessa pede socorro e uma enfermeira traz uma cadeira de rodas.

Gravidade

Devido à gravidade, Gessica foi transferida para o Hospital Regional Doutor Alceu Melgaço Filho, em Barra de São Francisco, onde chegou em estado crítico.

Após o ocorrido, Dr. João Roberto Dal’Col foi afastado de suas funções no hospital.

Gessica Dettmann Bello deixa dois filhos, de 08 e 04 anos. Ela era servidora pública estadual, fiscal de obras, e estava fiscalizando as obras do Hospital Sílvio Avidos, em Colatina, antes de adoecer.

O corpo de Gessica será velado no ginásio de esportes do distrito de Joassuba, a partir das 21:30h e o sepultamento nesta quinta-feira, 09, às 11h.