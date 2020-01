Estado recebe medicamentos para atender vítimas de enchente no sul

today24 de janeiro de 2020 remove_red_eye80

Nessa quinta-feira (23), a Secretaria da Saúde (Sesa) recebeu 1.560 quilos de medicamentos e insumos para auxiliar no atendimento às vítimas das chuvas que atingiram a região sul do Estado. O material foi enviado pelo Ministério da Saúde e será utilizado nos atendimentos da Atenção Básica na região.

Esses atendimentos estão ocorrendo no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade, que foi transformado em pronto-atendimento. A iniciativa foi realizada pela Sesa e outros órgãos de gestão estadual e municipal.

De acordo com o coordenador do Comitê Operativo de Emergência (COE) da Sesa, Gilton Almada, a cidade de Iconha foi priorizada para receber os insumos, já que a Farmácia Municipal da cidade, onde são distribuídos os medicamentos da Atenção Básica e também os de alto custo fornecidos pelo Estado (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), foi inundada e ficou completamente destruída. Toda medicação armazenada no local foi perdida.

Foram enviados medicamentos em geral, além de luvas cirúrgicas, ataduras, máscaras descartáveis, seringas descartáveis, gaze, soro fisiológico, entre outros. “Recebemos três kits e priorizamos Iconha, que foi onde se perderam todos os medicamentos. Já enviamos um kit e os outros dois vamos encaminhando de acordo com a necessidade”, informa Almada.

Saúde mental

Após uma reunião entre a Associação Pestalozzi e a Prefeitura Municipal de Iconha, a Secretaria da Saúde montou um ambulatório para atendimento em saúde mental à população da cidade. O ambulatório é uma parceria das três instituições e fica anexo ao Centro de Referência de Assistência Social, onde foi montando uma estrutura para o funcionamento do pronto-atendimento da cidade.

O coordenador do Núcleo de Desenvolvimento e Inovação da Rede de Urgência e Emergência da Sesa, Eduardo Fernando de Souza, explicou que a Associação Pestalozzi fez a cessão do espaço e mobiliário para a montagem do ambulatório de saúde mental. Os atendimentos já estão sendo feitos e serão realizados sempre às terças e quintas-feiras pelo psiquiatra do município.

“Também montamos ali um ambulatório para agendamento e realização de consultas especializadas e o atendimento às gestantes já estão acontecendo. Aos poucos estamos tentando reativar os serviços da prefeitura para manter a assistência à população”, destacou o coordenador.

Além disso, a Sesa mantém uma ambulância avançada (equipada com UTI) de prontidão 24 horas, para caso haja alguma situação de emergência. Eduardo Fernando explicou, ainda, que as equipes de atendimento são da Prefeitura de Iconha e a Sesa trabalha na gestão e organização dos trabalhos.

Gabinete da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim é transferido para Iconha



Dada a situação enfrentada pela população dos municípios da região sul do Estado do Espírito Santo, em virtude dos alagamentos causados pelas fortes chuvas, a Secretaria da Saúde (Sesa) transferiu, temporariamente, o gabinete da Superintendência Regional de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim para o município da Iconha, conforme Portaria Nº 012-R, publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24).

A presença da Superintendência no município de Iconha, um dos mais atingidos pela chuva do último dia 17, ressalta o apoio integral do Governo do Estado e da Sesa na reorganização e reestruturação das ações voltas à saúde, conforme explica o superintendente de Saúde da Região Sul, José Maria Justo.

“É oferecer, in loco, o apoio total ao município e na ajuda à gestão e na organização das ações de saúde. Estamos trazendo representantes da Atenção Primária, da Vigilância em Saúde, da Saúde Mental e também do setor de Compras”, informou o superintendente.

Além disso, José Maria Justo destacou que a transferência não irá prejudicar o andamento do trabalho da Superintendência, localizada em Cachoeiro de Itapemirim. “A rotina da Regional não será comprometida em função da transferência do gabinete. Todas as ações que desenvolvemos regionalmente estão mantidas”, enfatizou.