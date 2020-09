Estão abertas as inscrições para o curso Fundeb do Programa Formação pela Escola

Com o objetivo de proporcionar mais uma alternativa de formação continuada aos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o acompanhamento, a avaliação, a prestação de contas e o controle dos recursos públicos destinados aos programas e ações desenvolvidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Prefeitura Municipal de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o FNDE abriu as inscrições para os cursos de curta duração – 30 dias, na modalidade da educação à distância.



Estão disponíveis 15 vagas e podem participar professores, pais de alunos, membros dos Conselhos, alunos maiores de 18 anos e comunidade em geral.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário que está disponível a partir desta terça-feira (08), até quinta-feira (10), no link https://forms.gle/NtdPEUCKwernKHES7 .



A classificação se dará por ordem de inscrição. Os candidatos deverão ficar atentos ao e-mail e telefone cadastrados para receber informações sobre o cadastro na plataforma do curso.

Requisitos para inscrição

a) Possuir computador com acesso à internet.

b) Ter habilidade com computador.