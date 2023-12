Estudantes de Cariacica conquistam 21 medalhas nas Paralimpíadas Escolares de 2023

Os estudantes de Cariacica fizeram bonito na edição 2023 das Paralimpíadas Escolares, conquistando 21 medalhas na modalidade de atletismo, sendo 11 de ouro, oito de prata e duas de bronze, na competição. Os 14 estudantes integraram a delegação do Espírito Santo, que representou o Estado no evento. Dos estudantes de Cariacica, nove deles foram premiados em suas respectivas classes e cinco terminaram a competição estabelecendo seis recordes escolares nacionais.

Os paratletas fazem parte do Projeto Cariacica21 Paralímpico-Escolar, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenação de Educação Especial. “Ficamos muito orgulhosos das conquistas de nossos estudantes e dos profissionais da educação de Cariacica que acompanham esses alunos”, destaca a secretária de Educação, Luzian Belisario.

A estudante Alice Xavier Nascimento, da EMEF João Pedro da Silva, em Porto Santana, ganhou a medalha de ouro e bateu o recorde escolar no arremesso de peso F21 sub-18. Além do ouro, a atleta ficou em 4º lugar nos 400m rasos T21 sub-18 e 10º lugar nos 100m rasos T21 sub-18.

Da EMEF Oliveira Castro, a atleta Joyce Ester Sopeletto Santiago foi ouro no arremesso de peso F 54 sub-14 e no lançamento de pelota F54 sub-14, estabelecendo novo recorde nacional escolar nas duas provas, além de conquistar a medalha de prata nos 60m rasos T53 sub-14.

O estudante Marcos Fernando Ferreira Nunes, da EMEF Euvira Benedita Cardoso da Silva, conquistou ouro no lançamento de dardo F34 sub-16, prata no arremesso de peso F34 sub-16 e prata no lançamento de disco F34 sub-16.

Yuri Migue Muniz, da EMEF Terfina Ferreira Rocha, conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo F33 sub-18, com recorde nacional escolar e bronze no arremesso de Peso F33 sub-18.

Isaac Natan Souza Silva, da EMEF Stélida Dias, conquistou ouro no lançamento de club F31 sub-14 estabelecendo novo recorde nacional escolar.

O evento, realizado em São Paulo e encerrado na última sexta-feira (1º), é realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e reuniu nesta edição 1,8 mil atletas das 27 unidades federativas, disputando 13 modalidades.

Alunos de Cariacica premiados

ALICE XAVIER NASCIMENTO – EMEF João Pedro da Silva

Ouro no arremesso de peso F21 sub-18, com recorde escolar

4º lugar nos 400m rasos T21 sub-18

10º lugar nos 100m rasos T21 sub-18

JOYCE ESTER SOPELETTO SANTIAGO – EMEF Oliveira Castro

Ouro no arremesso de peso F54 sub-14, com recorde escolar

Ouro no lançamento de pelota F54 sub-14, com recorde escolar

Prata nos 60m rasos T53 sub-14

MARCOS FERNANDO FERREIRA NUNES – EMEF Euvira Benedita Cardoso da Silva

Ouro no lançamento de dardo F34 sub-16

Prata no arremesso de peso F34 sub-16

Prata no lançamento de dardo F34 sub-16

YURI MIGUEL MUNIZ ALMEIDA – EMEF Terfina Ferreira Rocha

Ouro no lançamento de dardo F33 sub-18, com recorde escolar

Bronze no arremesso de peso F33 sub-18

ISAAC NATAN SOUZA SILVA – EMEF Stélida Dias

Ouro no lançamento de club F31 sub-14, com recorde escolar

Demais alunos premiados

KAILANE SOARES MATIAS – EMEF João Pedro da Silva

13º lugar nos 150m rasos T20 sub-14

13º lugar nos 800m rasos T20 sub-14

17º lugar no salto em distância T20 sub-14

GUILHERME RODRIGUES FERREIRA – EMEF Terfina Ferreira Rocha

10º lugar nos 800m rasos T20 sub-14

24º lugar no salto em distância T20 sub-14

26º lugar nos 150m rasos T20 sub-14

PÂMELA CRISTINA DORTI MILAGRES – EMEF Terfina Ferreira Rocha

5º lugar no arremesso de Peso F20 sub-16

10º lugar nos 1.000m rasos T20 sub-16

15º lugar no salto em distância T20 sub-16

KAWAN CRISTYAN BROZEGHINI DA CRUZ – EMEF Ângelo Zani

Prata no arremesso de Peso F37 sub-16

Prata no lançamento de Dardo F37 sub-16

Bronze no lançamento de Disco F37 sub-16

AMANDA DOS SANTOS SOUZA – IFES Itacibá – Cariacica-ES

Ouro nos 75m rasos T38 sub-16

Ouro no salto em distância T38 sub-16

Ouro nos 250m rasos T38 sub-16, com recorde escolar

BRENDA SOUZA TEIXEIRA – EEEFM Hunney Everest Piovesan

Ouro no arremesso de peso F32 sub-18

Ouro no lançamento de club F32 sub-18

GIOVANNY LUIZ DORTI MILAGRE – EEEFM Coronel Olímpio Cunha

16º lugar nos 1500m rasos T20 sub-18

28º lugar nos 400m rasos T20 sub-18

PABLO DOS SANTOS DE LIRA – EEEFM Prof. Maria de Lourdes Santos Silva

5º lugar no lançamento de dardo F33 sub-18

6º lugar no lançamento de disco F33 sub-18

6º lugar no arremesso de peso F33 sub-18

RAYSSA ROCHA – EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho

Prata no arremesso de peso F40 sub 18

Prata no lançamento de disco F40 sub 18

Prata no lançamento de dardo F40 sub 18

