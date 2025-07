Estudantes de Piúma já podem se inscrever para vagas de estágio remunerado

today24 de julho de 2025 remove_red_eye58

Atenção, estudantes! As portas do futuro estão se abrindo com uma excelente oportunidade para quem busca ingressar no mercado de trabalho com experiência e renda

A Prefeitura de Piúma, por meio do programa Conquistando o Futuro, anuncia a abertura das inscrições para vagas de estágio remunerado em diversas áreas do município. Os valores das bolsas variam entre R$ 800,00 e R$ 1.200,00, conforme a carga horária e o nível de escolaridade.

O objetivo da iniciativa é proporcionar aos estudantes a oportunidade de vivenciar a rotina profissional na área em que atuam, contribuindo para sua formação e crescimento pessoal.

Os interessados devem acessar o link para conferir as vagas disponíveis e realizar sua inscrição no Portal do CIEE

Ao acessar o portal do CIEE, é importante buscar por “Piúma – ES” para visualizar as oportunidades disponíveis no município.

Não perca essa chance de dar o primeiro passo rumo ao futuro profissional! Participe do programa Conquistando o Futuro e comece a construir sua carreira com conhecimento e experiência prática.