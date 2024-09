Etapa final estadual juvenil dos Jogos Escolares tem início no Sesc de Guarapari

today3 de setembro de 2024 remove_red_eye39

A etapa final estadual juvenil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) começou nesta segunda-feira (02), com a cerimônia de abertura da competição realizada no Sesc de Guarapari. As disputas acontecem nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei e vão até o próximo sábado (07).

Serão 39 municípios capixabas presentes na final juvenil, com 768 estudantes, de 15 a 17 anos, participando da briga por medalhas, distribuídos em 64 equipes, cada uma representando uma seleção municipal. A tabela pode ser conferida aqui.

Os campeões estaduais juvenis vão representar o Espírito Santo nos Jogos da Juventude, competição organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e que vai acontecer em novembro, em João Pessoa, na Paraíba.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, destacou a importância do esporte na vida dos estudantes que chegaram até o Sesc de Guarapari. “Todos vocês que estão aqui são vencedores, pois passaram pelas etapas municipais e regionais dos Jogos. Agora, a disputa será para representar o nosso Estado em João Pessoa. E independente de quem vai conseguir, essa será uma experiência que vocês levarão para a vida toda, porque o esporte proporciona momentos como estes, de celebração, determinação, respeito e amizade”, destacou Nunes.

“Além disso, tenho certeza de que muitos de vocês seguirão no caminho do alto rendimento. Neste ano, por exemplo, tivemos a Olimpíada de Paris e, dos capixabas que estiveram lá, nomes como Ana Claudia Bolzan, Déborah Medrado, Didi Louzada, Paulo André e Sofia Madeira, passaram aqui pelos Jogos Escolares, como vocês estão passando agora”, completou o secretário.

Jogos Escolares

Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.

A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, com a aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

foto Renatinha Garioli