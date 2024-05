EU FREIO PARA OS ANIMAIS: adesivaço de carros acontece na frente da Assembleia Legislativa

Nesta terça-feira, dia 14 de maio, a Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais, presidida pela deputada estadual Janete de Sá, promove uma campanha de conscientização para proteger animais de atropelamentos e evitar acidentes.

Quem passar em frente a Assembleia Legislativa entre 16h e 18h e ligar o pisca alerta quando o semáforo estiver fechado, vai receber o adesivo com a frase: “Eu freio para os animais”. A ação faz parte do Maio Amarelo, mês de alerta para a segurança no trânsito.

“Essa é uma campanha nacional do grupo Cadeia para Maus-Tratos e estamos trazendo para o Espírito Santo também. Milhares de animais são atropelados nas rodovias e no trânsito das cidades. Precisamos proteger os nossos animais. Com o alerta, motoristas ficam mais atentos para evitar acidentes que podem machucar e matar animais e também os ocupantes dos veículos”, alerta a deputada estadual Janete de Sá.