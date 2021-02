Evair de Melo irá oficializar a entrega de 23 veículos ao Incaper na segunda (01)

today26 de fevereiro de 2021 remove_red_eye101

Na próxima segunda-feira (01/03), o deputado federal e vice-líder do governo na Câmara Evair de Melo realizará junto ao Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural a entrega de 23 veículos para 21 municípios.

A entrega será realizada na sede do Incaper, às 15 horas, e contará com a presença do diretor-presidente do Instituto, Antônio Machado.

Os municípios de: Dores do Rio Preto, Muniz Feire, Santa Leopoldina, Itarana, Apiacá, Vargem Alta, Montanha, Ponto Belo, Itapemirim, Piúma, Viana, Vila Velha, Boa Esperança, Águia Branca, Vila Valério, São Domingos, Baixo Guandu, Aracruz, João Neiva, Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins serão os beneficiados com a aquisição dos carros.

Com os novos veículos, as atividades rotineiras nos escritórios locais de desenvolvimento rural do Incaper serão facilitadas. Ganham o Incaper e os produtores assistidos por ele.

SERVIÇO: Entrega de veículos ao Incaper

Data: 01/03/2021

Horário: 15 horas

Local: Sede do Incaper