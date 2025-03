Eventos esportivos irão movimentar outono inverno de Alfredo Chaves

Pela primeira vez Alfredo Chaves entrará para a rota dos grandes eventos do voo livre nacional. Dois importantes campeonatos prometem colocar a cidade em evidência no cenário esportivo brasileiro: a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport e a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Pouso de Precisão, em maio e julho respectivamente.

A informação é da Associação de Voo Livre de Alfredo Chaves (Avlac). Os eventos irão acontecer na rampa de voo livre de Cachoeira Alta, a 6 km do Centro. Na vila de Cachoeira Alta será montada estrutura para receber pilotos de várias partes do país e visitantes.

Essas conquistas são fruto do esforço conjunto entre o poder público, atletas, organizadores e parceiros do esporte. “A Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, por meio do prefeito Hugo Luiz, tem sido uma grande incentivadora dessas iniciativas, apoiando diretamente a realização dos eventos e acreditando no esporte como instrumento de desenvolvimento social e econômico”, acrescenta o empresário e organizador dos eventos, Rodolpho Cavalini.

Cavalini também anuncia que o município conquistou uma vaga no calendário oficial do Campeonato Estadual de Beach Tennis, ampliando ainda mais a variedade de modalidades esportivas que farão parte da programação local em 2025.

Para o secretário municipal de Turismo e Cultura, Fernando Bruschi, competições desse nível propiciam movimentar a economia local, gerando oportunidades para o comércio, a hotelaria, a gastronomia e os serviços em geral. “Além disso, coloca o município sob os holofotes da mídia especializada e de milhares de esportistas e turistas, que vêm conhecer de perto as belezas naturais, a hospitalidade e o potencial de uma cidade que respira esporte e natureza”, destaca.

Os eventos também desempenham um papel fundamental na valorização da imagem de Alfredo Chaves, tanto no esporte quanto no turismo, atraindo novos investimentos e promovendo o desenvolvimento sustentável. “Para a população, é uma oportunidade de ver sua cidade crescer, se destacar e, acima de tudo, sentir orgulho de fazer parte de um território que vem se consolidando como uma cidade de oportunidades”, complementa o organizador dos eventos.

Calendário dos eventos

SUPER OPEN | Campeonato Brasileiro de Parapente Classe Sport e Campeonato Capixaba de Voo Livre

14 a 18 de maio – Cachoeira Alta

Campeonato Brasileiro de Pouso de Precisão

11 a 13 de Julho – Cachoeira Alta

Campeonato Capixaba de Beach Tennis

18 a 20 de Julho – Sede