Ex-comandante da Polícia Militar amplia debate sobre segurança pública em Vitória

today8 de agosto de 2024 remove_red_eye212

Uma preocupação recorrente da população, a segurança pública vai ganhar um reforço de peso para debater o assunto. O ex-comandante geral da Policia Militar capixaba, cel. Oberacy Emmerich, pré-candidato a vereador em Vitória pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), promete esquentar as discussões sobre o tema.



Em suas redes sociais, o cel. Emmerich, como é mais conhecido, vem abordando o tema da segurança pública de maneira transversal, com opiniões sobre o porte e a utilização de armas de fogo, policiamento comunitário, trânsito, descriminalização das drogas e a violência nos bairros de Vitória.



Também não faltam defesas sobre o protagonismo que os municípios deveriam exercer quando o assunto é segurança pública, desde que em parceria com as ações desenvolvidas no âmbito Estadual e Federal.



Em sua primeira experiência como pré-candidato a um cargo eletivo, o cel. Emmerich faz defesas veemente sobre o princípio do policiamento comunitário como forma de reduzir os índices criminais, com inteligência, organização das polícias e das Guardas Municipais a fim de buscar um estágio de paz social.

“Quero ampliar a discussão sobre segurança com a população, já que é um tema que eu tenho afinidade e que tratei durante praticamente toda minha vida profissional”, destacou.



O cel. Emmerich é especialista em segurança pública pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e foi o único representante do Brasil no seminário sobre polícia comunitária, em Tokio, no Japão.

Além de exercer funções de comando operacional em unidades militares também atuou como secretário municipal de Transporte e Trânsito, em Vitória, e secretário de Defesa Social nos municípios de Vila Velha e Itapemirim.

Foi subsecretário da Justiça e em duas ocasiões comandou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), onde implantou o alerta vermelho, com os protocolos de atendimentos de emergência.