Fabrício Petri anuncia pagamento de direitos aos servidores efetivos de Anchieta

10 de dezembro de 2024

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, anunciou hoje (10) que os direitos retroativos de progressão por mérito profissional, conhecidos como “3.8”, serão pagos aos servidores efetivos do município. De acordo com Petri, cada servidor receberá o valor de até R$ 3,5 mil, ainda no mês de dezembro, garantindo o cumprimento de um direito que estava pendente.

Segundo o prefeito, a gestão prima pela valorização dos servidores. “Quero dizer que valorizar o servidor foi uma das marcas dessa nossa gestão. Ao assumirmos em 2017, herdamos entre muitas outras, essa dívida com o servidor público. Com muita dificuldade já pagamos boa parte dela, mesmo em meio a crise conseguimos aumento salarial para o servidor. Primeiro de 5,14%, depois de 16%, e por ultimo mais 5%, totalizando 26,14% de reajuste”, explica o gestor municipal.

Petri lembrou ainda que, além de retomar o pagamento dos retroativos, a gestão promoveu a equiparação salarial para os professores da educação. “Levamos melhorias para várias classes da saúde, inclusive pagando acima do piso nacional da enfermagem. Beneficiamos a guarda municipal, aumentamos o valor do tíquete alimentação, e cada servidor efetivo já recebeu em nossa gestão até R$ 7 mil, referentes a retroativos de progressão”, pontuou Petri.

Segundo informações da Gerência de Recursos Humanos, o pagamento será somente para os servidores efetivos que têm direito ao benefício e o valor é variável, de acordo com os méritos profissionais. No caso dos servidores que se aposentam, o valor referente ao 3,8% é pago integralmente em uma única parcela.