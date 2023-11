Faça Acontecer: Sicoob oferece crédito estudantil com vantagens e flexibilidade

Linha de crédito oferece taxas de juros altamente competitivas, tornando o acesso à educação de qualidade mais acessível

Desde o dia 1° de novembro estudantes de todo o Brasil têm a oportunidade de solicitar o Faça Acontecer, o crédito estudantil oferecido pelo Sicoob ES. O Faça Acontecer apresenta inúmeras vantagens que o tornam uma opção excepcional para o financiamento da educação.

Vantagens e flexibilidade incomparáveis

A linha de crédito oferece taxas de juros altamente competitivas, tornando o acesso à educação de qualidade mais acessível. Além disso, o contrato é semestral, o que permite aos alunos contratá-lo a partir do 1º período ou em qualquer etapa do curso, proporcionando flexibilidade para adaptar o financiamento às suas necessidades acadêmicas.

Processo digital e simplicidade

A simulação e contratação do Faça Acontecer são 100% digitais, realizadas de maneira rápida e descomplicada no site facaacontecer.com.br. Isso elimina a necessidade de visitas a agências físicas, economizando tempo e facilitando o processo.

Os alunos não precisam de renda própria para se qualificarem, apenas um avalista é necessário, tornando o acesso ao crédito estudantil ainda mais inclusivo.

Os alunos têm a flexibilidade de pagar o financiamento em até o dobro do tempo do período contratado, permitindo um planejamento de pagamento de acordo com sua situação financeira.

Além disso, as parcelas do Faça Acontecer não acumulam, o que significa que os alunos não precisam se preocupar com a acumulação de dívidas enquanto estiverem estudando. O pagamento é feito de forma regular.

Para se manter atualizado sobre as últimas notícias e informações sobre o crédito estudantil, os interessados podem seguir o perfil oficial no Instagram @facacontecersicoob. Além disso, é possível entrar em contato pelo WhatsApp no número 800 878 5727 para esclarecer quaisquer dúvidas.

O Faça Acontecer é uma oportunidade valiosa de investir no futuro acadêmico. Não perca tempo, pois a temporada de contratação para o semestre 2024/1 já está aberta. Os interessados podem simular e contratar agora em facaacontecer.com.br e iniciar a construção de um futuro profissional de sucesso.