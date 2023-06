Falta de abastecimento e água barrenta viram alvo da Comissão de Meio Ambiente

today19 de junho de 2023 remove_red_eye118

O colegiado, presidido pelo deputado Gandini, vai ouvir as justificativas do presidente da Cesan e o que deve ser feito para corrigir os problemas

A falta de abastecimento e a má qualidade da água (barrenta ou salobra) que chega à casa dos moradores vão virar alvo da reunião que a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa vai realizar na próxima quarta-feira (21).

A reunião, que vai ser realizada às 14h, no plenário Rui Barbosa, irá contar com a presença do diretor-presidente da Companhia Espirito-Santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud.

“A situação está complexa, na Serra, já que falta água ou ela está chegando à casa dos moradores cheia de barro, e não sabemos se é só isso. Então, esse é um tema urgente”, declarou o presidente do colegiado, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania).

E insistiu: “Queremos saber o que está acontecendo. Há justificativas sobre desmatamento no interior, mas o mais importante: a água está chegando imprópria para o consumo e banho nas casas das pessoas, gerando insegurança em relação à disseminação de doenças. O que pode ser feito? Precisamos de respostas!”.

AR

Gandini informou, ainda, que outro assunto prioritário é a elaboração da Lei Estadual de Qualidade do Ar.

Nesse sentido, um projeto do governo que recebeu várias emendas dos deputados está servindo de ponto de partida, após ter sido retirado pelo Executivo.

Gandini informou que a construção dessa lei é uma das prioridades para o primeiro semestre.

O presidente do colegiado também falou sobre a necessidade de reativação da Comissão Parlamentar Interestadual de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cipe Rio Doce).

Ele disse que encaminhará ao presidente da Casa, deputado Marcelo Santos (Podemos), um pedido para que os membros da Comissão de Meio Ambiente sejam os integrantes da Cipe.

A Cipe é formada por cinco deputados capixabas e cinco mineiros. A escolha dos membros é feita pelo presidente da Assembleia de cada estado para um período de dois anos, podendo haver recondução.

foto Assessoria Parlamentar