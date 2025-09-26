Fames recebe musicistas e pesquisadores de Portugal para atividades abertas ao público

25 de setembro de 2025

Professores da Universidade de Aveiro, em Portugal, vão ministrar masterclass, participar de mesa redonda e apresentar concerto para piano, flauta e saxofone

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) receberá, de 29 a 30 de setembro, os professores e musicistas Henrique Portovedo, Helena Marinho e Jorge Correia, da Universidade de Aveiro, Portugal. Eles compõem o grupo Performa Ensemble, que está em turnê latino-americana e têm apresentação agendada em Vitória.

Os professores também estarão na Fames para a realização de atividades formativas dedicadas à música, que serão oferecidas gratuitamente e abertas a todos os interessados. “A passagem de profissionais de outras praças pela Fames traz ótimas oportunidades de aprendizado e intercâmbio para estudantes e profissionais interessados em adquirir novos conhecimentos”, afirma o professor do Departamento de Cordas Dedilhadas da Fames, Belquior Guerrero.

Na segunda-feira (29), às 09 horas, o professor e saxofonista Henrique Portovedo vai ministrar uma masterclass dedicada ao instrumento. Podem participar estudantes de saxofone e saxofonistas de todos os níveis. A atividade acontece no Auditório do Ciretran, próximo ao prédio da Fames, no Centro de Vitória.

No mesmo dia e local, às 11 horas, será realizada a mesa redonda “Pesquisa em música e performance”, apresentada pela professora Helena Marinho e o professor Jorge Correia. Já na terça-feira, o trio realizará um concerto para piano, flauta e saxofone, também no Auditório do Ciretran.

A proposta do grupo Performa Ensemble é estabelecer o diálogo entre repertórios de compositores portugueses e criações de compositores locais, escritas ou arranjadas especificamente para o conjunto.



O Auditório do Ciretran, atualmente cedido à Fames para suas atividades educacionais e artísticas, fica localizado no prédio do Ciretran, na Rua Henrique Novaes, 170, Centro de Vitória.

Programação:

Masterclass de saxofone, com Henrique Portovedo

Data: 29/09 (segunda-feira)

Horário: 09h

Local: Auditório do Ciretran

Mesa-redonda “Pesquisa em música e performance”, com Jorge Correia e Helena Marinho

Data: 29/09 (segunda-feira)

Horário: 11h

Local: Auditório do Ciretran

Concerto: Performa Ensemble” (Portugal) | Turnê Trans/Atlântico

Henrique Portovedo (saxofone), Helena Marinho (piano) e Jorge Correia (flauta)

Data: 30/09 (terça-feira)

Horário: 19h30

Local: Auditório do Ciretran