Farmácias Cidadãs Estaduais têm novo canal de atendimento aos usuários

today23 de dezembro de 2024 remove_red_eye37

Os usuários das 14 unidades de Farmácias Cidadãs Estaduais no Espírito Santo passam a contar agora com mais um novo canal de atendimento, que será feito por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O atendimento acontece pelo número (27) 3636-8417, das 7h às 16h, de segunda-feira a sexta-feira.

Ao entrar em contato com o número, o cidadão será apresentado ao menu de interação que mostra as opções de serviços prestados pelo canal, como agendamento e reagendamento de atendimentos; acompanhamento de processos; e consulta de disponibilidade de medicamentos.

Em caso de dúvidas e/ou dificuldades, o cidadão poderá escolher a opção “falar com atendimento”, que a mensagem será direcionada a um servidor.

É importante destacar que o perfil no aplicativo para atendimento não recebe áudios e ligações telefônicas, apenas mensagens de texto. Para ligações, o cidadão deve entrar em contato com a central telefônica das Farmácias pelos números (27) 3636-8416, (27) 3636-8417 ou (27) 3636-8418.

Além desses canais, os cidadãos também podem acessar o “Fale Conosco” no site da Farmácia Cidadã Estadual, em https://farmaciacidada.es.gov.br/fale-com-a-farmacia-cidada-estadual, ou comparecer pessoalmente em uma das 14 unidades nos horários disponíveis aqui https://farmaciacidada.es.gov.br/lista-de-contatos.



Serviço:

Farmácia Cidadã Estadual com atendimento via WhatsApp

Número: (27) 3636-8417

Dia e horário de atendimento: de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 16h.

O perfil no aplicativo para atendimento não recebe áudios e ligações telefônicas, apenas mensagens de texto.