FDK Racing Cup vai invadir o Kartódromo Fãs de Kart, em Jardim Camburi

today29 de julho de 2025 remove_red_eye75

O Kartódromo de Jardim Camburi, em Vitória, será o palco da segunda edição da FDK Racing Cup, marcada para os dias 16 e 17 de agosto. A competição de kart amador reunirá 80 pilotos, com destaque para os estreantes, que terão a oportunidade de viver uma experiência de alto nível em uma estrutura profissional.

Com organização da Fãs de Kart Eventos Esportivos, o evento é mais do que uma corrida: é uma ação planejada para valorizar o esporte local, formar novos talentos e oferecer visibilidade qualificada para empresas parceiras.

A prova contará com totens digitais de 55 polegadas com vídeos institucionais de patrocinadores, exibidos por mais de 45 dias no kartódromo e com transmissão ao vivo pelas redes sociais e uso de câmeras de alta definição.

A FDK Racing Cup é seletiva oficial da AMIKA, maior associação de kart amador do Brasil, e classificará 20 pilotos capixabas para a grande final nacional em novembro, no Kartódromo da Granja Viana, em São Paulo.

Mais que patrocínio: presença ativa e estratégica

A proposta do evento é transformar a participação das marcas em uma experiência de valor. Empresas locais têm encontrado na FDK Racing Cup um ambiente de relacionamento direto com o público, reforço de marca e ativação comercial. A exposição acontece em plataformas físicas e digitais, atingindo milhares de pessoas de forma orgânica, associada à emoção e ao prestígio do automobilismo

Serviço

Evento: FDK Racing Cup – 2ª edição

Data: 16 e 17 de agosto de 2025

Local: Kartódromo de Jardim Camburi, Vitória – ES

Inscrições: abertas com poucas vagas

Classificatória oficial para a final da AMIKA no Kartódromo da Granja Viana (SP)

Instagram: @fasdekart

E-mail: [email protected]