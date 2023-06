Fecabes organiza etapa do campeonato estadual Banestes e Metropolitano de Base

Muita bola vai ser levantada nas areias do Tancredão, em Vitória! A Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES) divulgou a tabela da Etapa Grande Vitória e Repescagem do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções e do Metropolitano de Base, para as categorias sub 15 e sub 20. Ao todo, serão 27 jogos, nos próximos dois finais de semana.

ETAPA GRANDE VITÓRIA

Com intuito de definir os últimos classificados para o Estadual Banestes, a ser realizado em julho e agosto, na Praia da Costa, em Vila Velha, as Seleções Municipais medem força na busca da vaga, na Região da Grande Vitória.

Serra, Viana e Vitória, no masculino, buscam uma vaga que vai ser definida em um grupo único, em que todos jogam contra todos. O primeiro colocado garante a vaga na Etapa Final.

Enquanto no feminino, Colatina, São Domingos e Serra estarão em quadra para decidirem duas vagas. Também em grupo único em que todas se enfrentam, as duas primeiras colocadas estarão classificadas para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções.

REPESCAGEM

O Norte e Sul ainda podem ganhar a última vaga masculina. A repescagem deu mais uma chance aos segundos e terceiros das Etapas Regionais Norte e Sul, realizadas em Aracruz e Rio Novo do Sul, respectivamente. Aracruz contra Itapemirim e Alfredo Chaves contra Linhares fazem as semifinais. Os vencedores fazem a final para definir o único classificado.

Já estão classificadas para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer, as seleções de Vila Velha, Colatina, Anchieta, Cariacica, Piúma e São Domingos do Norte, no masculino. Pelo feminino, as classificadas são Linhares, Vitória, Anchieta, Domingos Martins, Afonso Cláudio e Aracruz.

CAMPEONATO METROPOLITANO DE BASE

O Campeonato Metropolitano de Base vai ocorrer concomitantemente ao Estadual Banestes, no mesmo local. A FECABES já realizou esta competição, em maio, com as equipes sub 9, sub 11, sub 13 e sub 17. Desta vez, as categorias sub 15 e sub 20 estarão em quadra para definir os campeões de cada naipe.

Pelo sub 15, oito equipes foram divididas em dois grupos, com o primeiro de cada chave se classificando para a final, marcada para domingo, dia 25 de junho. Confira as equipes: União Jucu/CEF, CTT, Ceal e Garotos da Bola, no grupo A, Guerreiros da Gurigica, São Pedro, Rio Novo BS e Craques da Praia, pelo grupo B.

Já no sub 20 masculino, nove clubes se dividiram em três chaves, sendo eles: Futuros Craques, Esquina, Santa Cruz, na chave A. No grupo B, Rio Novo BS, Garotos da Bola e Craques da Praia. Pela chave C, SEG, Guerreiros da Gurigica e União Jucu/CEF. Nesta categoria, os primeiros de cada grupo e o melhor segundo avançam para as semifinais do Campeonato Metropolitano de Base.

Pelo feminino, a categoria de 20 anos tem São Pedro e América que se enfrentam em jogo único para decidir o título da competição.

Confira todos os confrontos do 23º Campeonato Estadual Banestes e do Metropolitano de Base:

