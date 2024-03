Feira Arte Sacra acontece durante feriado da Paixão de Cristo em Guarapari

Com comidas típicas consumidas no feriado da Paixão de Cristo e artesanato com tema sacro, tem início nesta quinta-feira (28) e segue até domingo (31), na rua do estacionamento ao lado do Radium Hotel, na cidade de Guarapari, a terceira edição da Feira Arte Sacra. A entrada é gratuita.

A vice-presidente da Federação das Associações de Artesãos do Espírito Santo (Feartes) e presidente da Confederação Brasileira dos Artesãos (Conart), Maria das Graças Reis Costa, destacou que a Feira Arte Sacra vai unir uma programação religiosa, com um espaço que vai contar com a participação de vários empreendedores. Eles apresentarão produtos sacros, que vão desde imagens feitas em madeira a amigurumi, além de ter terços feitos em escama de peixe e conchas, até bolsas e panos de pratos com imagens sacras.

“Esse evento foi pensado para as pessoas que vão curtir o feriado da Semana Santa em Guarapari. Como temos uma parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guarapari, que é a Matriz, vamos ter uma programação religiosa também, além de produtos da agroindústria de Santa Teresa e Domingos Martins e muito artesanato”, ressaltou Maria das Graças Reis Costa.

Quem for conferir as novidades vai encontrar artesanato sacro e comidas típicas consumida nesse período, como a torta capixaba, bolinho de bacalhau, ovos de Páscoa e diversos outros tipos de chocolate. Os produtos serão encontrados a partir de R$ 5,00. Além disso, a programação religiosa vai contar com missas, confissões e procissão. Nesse sentido, Maria das Graças Reis Costa disse que esse evento representa um momento muito importante de reflexão, devoção e agradecimento.

“A Arte Sacra é uma feira temática que chegou em sua terceira edição. Estamos trabalhando em conjunto uma programação cultural e religiosa e, nesse sentido, vamos ter artesanato, comidas típicas, missas, atendimento de confissões, procissão luminosa, além de um altar que foi montado ao lado da feira para as celebrações das missas, confissões e as apresentações culturais. Essa é uma feira aprovada pelos moradores da região e pelos turistas que buscam a cidade nesse período”, afirmou a vice-presidente Feartes e presidente da Conart.

Já o diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, contou que essa feira vai valorizar o artesanato religioso dos empreendedores que passaram pelo chamamento público realizado pela Aderes. “Essa é uma ação do Governo do Estado, por meio da Aderes, com espaços para os empreendedores divulgarem e venderem seus produtos, valorizando os artesãos que trabalham com produtos sacros”, afirmou.

Organização da Feira

A Arte Sacra é organizada pela Associação dos Produtores Manuais e Artesanais da cidade Guarapari (Apromag), em conjunto com a Prefeitura de Guarapari, além de contar com o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Aderes) e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Guarapari.

Serviço

A Feira Arte Sacra tem entrada gratuita e acontece na rua do estacionamento ao lado do Radium Hotel, em Guarapari.

Dias e horários de funcionamento

28/03 (quinta-feira): das 16h às 22h

29/03 (sexta-feira): das 16h às 22h

30/03 (sábado): das 16h às 22h

31/03 (domingo): das 09h às 14h