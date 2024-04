Feira da Gente: projeto entrega novas barracas a feirantes de Vitória

Os feirantes que atuam nas feiras livres de Vitória ganharam um importante reforço para realizar, com mais dignidade, o seu trabalho. A partir de agora eles contam com novas barracas para expor e vender seus produtos. É o projeto Feira da Gente. A primeira etapa de entrega dos equipamentos foi realizada nesta segunda-feira (15), no Ginásio do Tancredão.

Mais de 270 novos conjuntos foram entregues, em mãos, pela equipe multidisciplinar da Central de Serviços da capital. A ação, que contou com música ao vivo, café da manhã e exposição de produtos, mobilizou centenas de profissionais e otimizou o processo de recebimento.

Essa é apenas a primeira das três etapas de entregas, que vão contemplar todos os feirantes cadastrados junto à Prefeitura de Vitória.

“Esta manhã tem um significado muito especial, para vocês e para mim. Nossa jornada começou justamente nas feiras livres, nas caminhadas pelos bairros e, principalmente, no acolhimento das pessoas e das famílias. Foi nas feiras livres que aprendi muito sobre a força da cordialidade e do diálogo, e isso tem uma importância muito grande”, disse o prefeito Lorenzo Pazolini em seu discurso emocionado às centenas de feirantes e famílias que comparecerem à cerimônia. “A dedicação de vocês nos inspira a acreditar numa cidade melhor”, afirmou.

A cerimônia também homenageou antigos feirantes, que estão há vinte, trinta e até 50 anos atuando nas feiras livres da capital.

“É uma alegria e satisfação muito grande estarmos aqui hoje, pois foi com o trabalho nas feiras que pudemos criar nossos filhos e constituir nossas famílias. Obrigado à prefeitura de Vitória, ao secretário Léo Formigão e ao prefeito Lorenzo Pazolini por acreditarem e apoiarem nosso trabalho”, disse dona Maria Angélica, que há meio século trabalha como feirante ao lado do esposo, Moacyr.

Entregas por etapa

As novas barracas estão sendo entregues em etapas, que são previamente divulgadas pela prefeitura entre os feirantes atendidos. A entrega de hoje (15) foi a primeira das três ações de distribuição que estão sendo realizadas pela Central de Serviços de Vitória.

“Essa é uma manhã muito importante. Nosso agradecimento a todos os feriantes e famílias que estão aqui hoje. Obrigado pela dedicação e empenho de vocês. Agradeço também à gestão, por acreditar no trabalho humano e nas pessoas”, enfatizou o secretário Leonardo “Formigão” Amorim.

Barracas padronizadas

As feiras livres de Vitória contam com barracas padronizadas e a comercialização dos produtos também é setorizada, facilitando a vida dos consumidores. As barracas são divididas em cinco cores: verde, vermelha, amarela, marrom e azul.

Nas de cor verde, o consumidor encontra hortifrutigranjeiros e condimentos. Nas barracas de cor vermelha, são vendidas flores e cosméticos. Nas amarelas, lanches rápidos e produtos da agroindústria. As barracas marrons comercializam produtos de armarinho, acessórios e artesanato. Já nas barracas na cor azul, são vendidas aves, peixes, mariscos e suínos.

