Feira do Produtor retorna dia 3 de abril em Marataízes

13 de março de 2025

A Feira do Produtor, organizada pela Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, retornará à atividade no próximo dia 3 de abril. A feira acontecerá sempre pela manhã, a partir das 6h, na Rua do Maruí, na Barra.

Quanto ao Vale-Feira para famílias cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), a sua distribuição será feita na sede da pasta da Agricultura. Centenas de famílias recebem o Vale-Feira atualmente em Marataízes, no valor unitário de R$ 50.

Para se habilitar para receber o ticket o munícipe tem que estar inscrito no Cadastro Único (Cad-Único), observados os seguintes critérios:

I – família que possua menor renda per capita;

II – família com maior número de crianças;

II – família com maior número de idosos.

O benefício do Vale Feira é exclusivo para os residentes e domiciliados no Município de Marataízes há, no mínimo, um ano. São consideradas famílias em situação de vulnerabilidade social aquelas cuja renda per capita seja igual ou inferior a metade do salário-mínimo vigente.

Nesta quarta-feira, 12 de março, os secretários Adriedson Brandão Leal (Agricultura) e Eduardo Bitencourt (Assistência Social) foram ao interior de Marataízes, onde visitaram agricultores familiares que participarão da Feira do Produtor.