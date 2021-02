Feminicídio | Um crime brutal a ser combatido

today25 de fevereiro de 2021 remove_red_eye85

Em 2020, 101 mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Desse total de crimes, 26 foram identificados como feminicídios, ou seja, mulheres que foram mortas simplesmente por serem mulheres, ou por se encontrarem em situação de violência doméstica e familiar praticada por seus companheiros(as). É necessário que se compreenda que o feminicídio é um crime brutal, que, na grande maioria das vezes, decorre de uma escalada de violências. Ameaças, agressões físicas, ofensas morais e outras graves formas de violações de direitos são potenciais indicativos de risco de vida para as mulheres.

A violência doméstica e familiar contra as mulheres atinge as mais diversas classes sociais e econômicas. Isso se confirmou no caso da jovem médica Milena Gottardi, assassinada a tiros quando deixava o local de trabalho em Vitória, no ano de 2017. O crime foi praticado a mando do próprio esposo, conforme investigações demonstraram.

O Ministério Público Capixaba vem atuando no fomento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e promovendo a articulação da rede de atendimento às mulheres em situação de violência, buscando que a intervenção do Estado na proteção e garantia de direitos desta mulher seja cada vez mais ampla e eficiente. No mesmo sentido, tem buscado desenvolver e ampliar trabalhos educativos, voltados à desconstrução de uma cultura machista e à garantia da igualdade de gêneros.

“As estatísticas mostram que a cada dois minutos uma mulher é vítima de violência doméstica. Acreditamos que a pandemia tem mascarado os números no Estado. Fica mais difícil para uma mulher denunciar quando está diante do agressor, convivendo no dia a dia. Mas qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, um parente, um vizinho, um conhecido. Essa denúncia tem que chegar às autoridades para que se possa evitar, inclusive, a morte dessa mulher”, ressaltou a procuradora-geral de Justiça do MPES, Luciana Andrade.

Serviços de denúncia anônima são disponibilizados por meio da Central Ligue 180 ou Disque Denúncia 181. A Polícia Militar também pode ser acionada 24 horas, por meio do telefone 190. No MPES, as denúncias podem ser feitas pelo telefone 127, e-mail ouvidoria@mpes.mp.br , pelo app MPES Cidadão ou diretamente nas Promotorias de Justiça das Comarcas.

A sociedade tem papel fundamental no enfrentamento às violências doméstica e familiar. A denúncia é muito importante, pois possibilita a intervenção do Estado para a assistência e proteção da mulher.

Fonte MPES