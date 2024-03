Feriado com festival de frutos do mar em Itapemirim, confira a programação

today26 de março de 2024 remove_red_eye48

A 17ª edição do Festival de Frutos do Mar de Itapemirim começa na próxima quinta-feira, dia 28 de março e segue até o domingo (31). Serão 04 (quatro) dias para você saborear o melhor da gastronomia local.

No pavilhão, montado no terminal pesqueiro, em Itaipava, além de poder escolher entre os saborosos pratos comercializados nos estandes, os visitantes poderão assistir aulas de gastronomia com direito à degustação. O evento contará ainda com muito artesanato, apresentações culturais e musicais.

Com certeza o melhor destino para você aproveitar o feriado da Semana Santa é no Festival de Frutos do Mar de Itapemirim! A entrada no evento é gratuita!

Confira a programação completa, chame sua turma e aproveite

Dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2024

28/03 – Quinta-feira

17h – Abertura do pavilhão

19h – Solenidade de abertura oficial

19:30h – Apresentação da Corporação Musical Douglas Ramos Dias de Itapemirim – COMUDI

21h – Aula show – Chefe Gilson Surrage (Iriri/ES)

22h – Show com a banda Agitaê

00h – Encerramento

29/03 – Sexta-feira

11h – Abertura do pavilhão

14h – Aula show – Chefe José M. Mezadre (Itaipava/ES)

18h – Show com Patrick Jinkings

19h – Aula show – Chefe Stephanie Dutra (Marataízes/ES)

22h – Show com Nana Nunes

00h – Encerramento

30/03 – Sábado

11h – Abertura do pavilhão

14h – Apresentação do Grupo de Capoeira Navios de Angola e Associação Escola de Capoeira Guerreiros da Arte

16h – Show com Garotos Tradição

19h – Aula show – Chefe Hamilton Martins (Itaipava/ES)

20h – Mateus e Rhuan

22h – Show com Flesh Martins

00h – Encerramento

31/03 – Domingo

05h – Missa da Aurora – Praça da Paz

11h – Abertura do pavilhão

11:30h – Atração infantil – Papa Léguas

12h – Aula Show Kids – Kisabor Açaíteria & Sorveteria

13h – Show com Fabrycio Venturini