Ferraço anuncia Gustavo Moulin Costa como Procurador-Geral de Cachoeiro

O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), revelou nesta quinta-feira (5) o primeiro nome que integrará sua equipe de governo a partir de janeiro de 2025. O advogado Gustavo Moulin Costa assumirá o cargo de Procurador-Geral do Município.

Moulin é um profissional experiente, com uma carreira consolidada no Direito. Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) em 1991, ele atua como procurador da Câmara Municipal de Cachoeiro desde 1995. É especialista em Direito e Processo Tributário pela Universidade Cândido Mendes e em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Gama Filho.

Ao anunciar a escolha, Ferraço destacou a importância de contar com profissionais qualificados no novo governo. “Tenho plena confiança na competência e na ética de Gustavo Moulin. Sua vasta experiência e comprometimento com o município serão fundamentais para garantir que Cachoeiro siga no caminho do desenvolvimento e da justiça”.

A nomeação marca o início das definições do secretariado de Ferraço, que tem como objetivo montar uma equipe técnica e comprometida com as demandas da cidade.

Outros nomes serão anunciados a partir do próximo dia 10 de dezembro.