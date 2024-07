Ferraço e Júnior Corrêa iniciam pré-candidatura com apoio massivo em Cachoeiro

A noite desta quinta-feira (11) ficará marcada na política de Cachoeiro de Itapemirim: o lançamento da pré-candidatura de Theodorico Ferraço (PP) à Prefeitura Municipal, tendo Júnior Corrêa (Novo) como vice. O evento, em clima de festa, reuniu um público expressivo e abriu com chave de ouro o retorno de Ferraço à disputa pelo Executivo da ‘Capital Secreta’, evidenciando forte apoio popular à chapa.

O evento contou com a presença de autoridades de todo o Estado, que vieram prestigiar o início dessa caminhada política. Ferraço, que está em seu 8° mandato como deputado estadual, traz consigo a experiência e a liderança de quem já governou a cidade em quatro mandatos anteriores. Ao lado de Júnior Corrêa, é visto pela população como a esperança para Cachoeiro voltar a ter a engrenagem de desenvolvimento e ter o protagonismo que teve no passado.

Em meio a aplausos e discursos emocionados, Ferraço e Corrêa destacaram seus compromissos para o futuro de Cachoeiro de Itapemirim, reforçando a importância de uma gestão inovadora e comprometida com o desenvolvimento sustentável da cidade.

“Quando vejo minha história percebo que não há veredito maior do que o olhar e o aplauso do homem e da mulher cachoeirense, do povo humilde e trabalhador. É por isso que vamos transformar Cachoeiro de Itapemirim. Amor por Cachoeiro não é o que dizem por aí. Amor por Cachoeiro é o prefeito como operário, trabalhando. Eu já tirei a roupa e entrei de cueca em uma tubulação, junto a um amigo, para tentar descobrir o problema que os operários não conseguiam resolver, ali na Praça de Fátima, na tubulação que ia de encontro ao Rio Itapemirim. Governar uma cidade não é só despachar da prefeitura, tem que arregaçar as mangas”, destacou Ferraço.

O pré-candidato a prefeito ainda relembrou um dos maiores feitos de sua gestão passada. “Certa vez, entrei numa loja que era do nosso amigo e uma senhora me disse: ‘Ferraço, estou há dois meses esperando a operação do meu marido’. Era uma operação no coração, tinha que ir para Vitória fazer lá. Eu lutei, fiquei dias e dias para conseguir a vaga, quando consegui, corri para levar a notícia que tinha conseguido a cirurgia, feliz, e ela disse: ‘Ferraço, faz três dias que enterrei meu marido.’ Ali eu jurei pelo meu suor, meu sangue, minha vida, que iria fazer o Instituto do Coração em Cachoeiro”, disse emocionado.

A noite foi marcada por um clima de otimismo e esperança, com diversas lideranças expressando seu apoio e confiança. Além do PP e do Novo, a chapa conta com o apoio significativo do MDB – presidido pelo vice-governador Ricardo Ferraço, filho de Ferraço – fortalecendo ainda mais sua base política e reafirmando a força em prol de um projeto de desenvolvimento para Cachoeiro.

“Ferraço e Júnior Corrêa, nessa frente política, vem acompanhada do MDB. Quero falar, como filho de Cachoeiro de Itapemirim, sobre este extraordinário momento que nós estamos vivendo. Trago um abraço do nosso governador Renato Casagrande, que pediu que eu transmitisse sua simpatia com esse movimento e lembrar que vamos continuar investindo em Cachoeiro. Todos nós sabemos que Ferraço está sendo mobilizado para que, de novo, ele possa compor com tanta ousadia e esperança para Cachoeiro, para dias melhores. Com seu esforço e seu trabalho, ele pode levar dignidade para as famílias, para que as pessoas possam prosperar. Não há outro caminho, sobretudo, nessas cores: as cores verde e amarela. O sucesso de um governo é algo que a gente constrói no dia a dia, é resultado de muito trabalho e do resgate do presente e do futuro de Cachoeiro. Falo da capacidade de Ferraço e de Júnior Corrêa, uma dupla que já deu certo. Porque até aqui nos ajudou o Senhor”, enfatizou o vice-governador.

O lançamento da pré-candidatura de Ferraço e Corrêa representa um marco significativo na política local, prometendo um movimento entusiasta e repleto de discussões produtivas para o avanço de Cachoeiro de Itapemirim.

“De fato, há alguns meses eu dei passos atrás, mas eu entrei na política, não na politicagem. Eu não fui oposição ao atual prefeito por mera conveniência. Mas, como eu não vou me unir com aquele que fez Cachoeiro, gente? O homem que deixou um legado. O que estamos querendo fazer aqui é política de verdade! Esta cidade não vai voltar ao passado, isso é impossível. Não vamos devolver o prefeito do século, o Ferraço de 20 anos atrás, a cidade de 20 anos atrás. Vamos devolver o orgulho de ser de Cachoeiro. Não quero que Cachoeiro fique entre os cinco, quero que Cachoeiro seja o primeiro, quero que carreguem esse título nas costas, de que somos os primeiros. E vamos fazer isso com Ferraço e com Juninho”, disse Corrêa.

O deputado federal e presidente estadual do PP, Da Vitória, destacou a importância do nome de Ferraço para o desenvolvimento de Cachoeiro. “Que honra estar nessa noite em Cachoeiro de Itapemirim, nesse timaço, nessa mesa. Estou aqui como presidente do Partido Progressista, para fazer o que o povo de Cachoeiro espera há muito tempo, e convencer ele (Ferraço) a emprestar mais alguns anos de sua vida para mudar Cachoeiro de Itapemirim. Vamos calibrar essa cidade, cidade potente no Sul do estado, que se une agora para pedir a volta de Ferraço. A cidade já escolheu, você é o prefeito de Cachoeiro. Mais difícil não é ganhar a eleição, é governar uma cidade. Então vamos refletir, e escolher aquele que vai alavancar nossa Cachoeiro de Itapemirim”.

Já o deputado federal Evair de Melo (PP), em seu discurso, lembrou do legado que Ferraço deixou para a cidade nas quatro oportunidades em que foi prefeito. “Cachoeiro conhece a sua história, seu trabalho de transformar discurso em obras. Sonhar com uma Beira Rio é muito fácil, mas ter coragem de fazer, empreender, poucos teriam essa ousadia. Minha palavra para você, Ferraço, é gratidão. Você sempre foi meu incentivador em seguir na vida pública. Estou em meu terceiro mandato de deputado federal e sempre terei gratidão. Tive o prazer de conviver com a Norma Ayub, a quem tenho muito respeito e gratidão, que me ensinou muito. Hoje, Cachoeiro está como uma referência no tratamento de câncer, e Cachoeiro deve isso a você. Estamos levantando o Hospital do Câncer. Isso se deve a você. É desse sonho, que estamos comprando agora uma carreta, um ambulatório móvel que vai atender 25 municípios do sul do estado, junto com o HECI”.

O evento encerrou com sentimento de união e determinação, deixando claro que Ferraço e Corrêa estão prontos para enfrentar os desafios que virão. Com grande apoio da população, a dupla pretende transformar Cachoeiro de Itapemirim, devolvendo o orgulho e a esperança para os cachoeirenses. A pré-candidatura lançada na noite desta quinta-feira simboliza não apenas uma disputa política, mas um compromisso com um futuro melhor para todos.

