Ferraço fala sobre sua relação com vereadores recém-eleitos e preocupação com IPTU

today7 de outubro de 2024 remove_red_eye25

Theodorico Ferraço (PP), eleito prefeito de Cachoeiro de Itapemirim neste domingo (6) ao lado de seu vice Júnior Corrêa (NOVO), com mais de 44 mil votos, se manifestou sobre sua visão para a governança e suas prioridades na gestão.

Em entrevista a uma emissora de rádio na tarde desta segunda-feira (7), Ferraço enfatizou a importância de uma relação colaborativa com os vereadores recém-eleitos.

“Vamos conversar com todos os vereadores e queremos que sejam atuantes, sendo porta-voz do prefeito. As eleições passaram, e quero ter uma boa relação com o Legislativo para que possamos fazer o melhor por Cachoeiro”, afirmou. O prefeito eleito ressaltou que não é momento para rancores, mas sim para unir esforços em prol da população.

Um dos principais assuntos abordados na entrevista foi o aumento do IPTU previsto para 2025. Ferraço afirmou que pretende dialogar com o atual prefeito, Victor Coelho (PSB), sobre a possibilidade de adiar essa medida. “Vou pedir ajuda a Victor, tenho que ter humildade para esse diálogo para darmos uma solução para esse problema”, disse.

Júnior Corrêa, por sua vez, destacou as implicações orçamentárias da arrecadação de impostos. “Quando se fala de arrecadação de impostos, um ano antes o prefeito manda para a Câmara a previsão do orçamento do ano seguinte. Se a arrecadação do IPTU estiver no orçamento, não é possível mexer, pois é renúncia de receita”, explicou. Ele acredita que, por meio do diálogo, será possível suspender o reajuste e permitir que a nova gestão revise o IPTU, uma vez que a empresa responsável pela avaliação não atendeu às expectativas.

Ferraço e Júnior estão comprometidos em ouvir a população e trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal para enfrentar os desafios que Cachoeiro de Itapemirim terá pela frente.