Ferraço intensifica campanha com caminhada e mega carreata em Cachoeiro

today2 de outubro de 2024 remove_red_eye113

Na reta final da campanha, Theodorico Ferraço (PP) se prepara para um dia de mobilização intensa neste sábado (5) em Cachoeiro de Itapemirim. Junto de seu vice, Júnior Corrêa (NOVO), e do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), o candidato promete uma agenda repleta de atividades que visam consolidar seu apoio entre os eleitores.

A concentração para a caminhada começa às 8h em frente ao Supermercado Casagrande, onde Ferraço e seus apoiadores tomarão as ruas do centro da cidade, interagindo diretamente com a população e fortalecendo seu compromisso com as demandas locais. Este evento é uma oportunidade para que os cidadãos conheçam mais sobre suas propostas e visão para o futuro de Cachoeiro.

À tarde, a agenda continua com uma mega carreata que se iniciará às 15h30, com concentração no Parque de Exposições. Essa grande mobilização promete atrair ainda mais pessoas, reforçando a presença de Ferraço nas ruas e sua conexão com a comunidade.

Ambos os eventos foram devidamente comunicados à Justiça Eleitoral e à Polícia Militar, garantindo que tudo ocorra dentro da legalidade e segurança, o que demonstra a organização e responsabilidade da campanha de Ferraço.

“Estamos prontos para ouvir e dialogar com a população de Cachoeiro. Acredito que juntos podemos construir uma cidade ainda melhor”, afirmou Ferraço, que tem sido bem recebido nas interações com os eleitores.