Ferraço nomeia Astor Dilem como novo secretário de Obras de Cachoeiro

today2 de setembro de 2025 remove_red_eye69

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, nomeou nesta segunda-feira (1º) o engenheiro civil Astor Dilem dos Santos Junior como novo secretário municipal de Obras.

Com 56 anos, Astor possui uma extensa trajetória na construção civil e já esteve à frente de grandes projetos públicos e privados, especialmente em Cachoeiro e na região Sul do Estado. Ele participou da execução de obras como hospitais, escolas, quadras poliesportivas, pavimentações e projetos estruturais de relevância para o município.

Ferraço destacou a experiência do novo secretário e sua ligação com a cidade. “Astor é um profissional competente, com vasta experiência na área de obras públicas e privadas, e que conhece profundamente Cachoeiro. Tenho certeza de que ele fará uma grande contribuição para que possamos avançar ainda mais em infraestrutura, garantindo mais qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito.

A nomeação reforça o compromisso da gestão em dar continuidade a importantes obras estruturantes no município, aliando experiência técnica e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos.